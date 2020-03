Norbert Michelisz dirige l’équipe de rêve de Hyundai pour le WTCR 2020

Hyundai Motorsport a confirmé son programme au WTCR face à la saison 2020. À cet égard, la firme sud-coréenne maintient son engagement envers l’événement et sera en concurrence avec quatre Hyundai i30 N TCR, géré par deux par BRC Racing Team et Engstler Motorsport. Après avoir remporté le titre 2018 avec Gabriele Tarquini et le titre 2019 avec Norbert Michelisz, la marque conserve également une grande partie de sa liste de pilotes. En fait, le champion actuel dirige une équipe composée de lui-même Norbert Michelisz, Gabriele Tarquini, Nicky Catsburg et l’Allemand Luca Engstler, ce dernier étant la seule nouveauté de l’équipe.

Hyundai Motorsport est devenu le grand dominateur du WTCR au cours de ses deux premières saisons, condition qu’il souhaite prolonger en 2020. Pour ce faire, La firme pariera sur une formule similaire à celle de 2019, ce qui signifie que Michelisz, Tarquini, Catsburg et Engstler, ce dernier en remplacement d’Augusto Farfus, concourront sous l’égide du BRC Racing Team. Dans cette ligne, la Hyundai i30 N TCR de Michelisz et Tarquini roulera sous l’identité du BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corsetandis que les TCR de Catsburg et d’Engstler se battront pour Engstler Hyundai N Liqui Moly.

Luca Engstler rejoint le programme Hyundai aux actualités du WTCRLee

Andrew Johns, en tant que l’un des dirigeants de Hyundai Motorsport, a souligné la valeur du programme de l’entreprise sud-coréenne dans le WTCR: “Notre véhicule a remporté de nombreux succès et il a un excellent dossier sur le WTCR. La combinaison des pilotes et de l’équipe qui rivalisera avec notre TCR sur la grille 2020 signifie que nous devrions pouvoir continuer les succès que nous avons obtenus. BRC Racing Team et Engstler Motorsport sont deux des équipes TCR les plus performantes au mondeles avoir en tant que partenaires de Hyundai Motorsport est donc formidable. “

Chargement du tweet …

1239487368404570113