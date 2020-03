Norris, conscient que la relation avec Sainz deviendra “plus tendue” cette année

Quelques couples de Formule 1 Ils ont fait preuve de plus de complicité et de cordialité que Lando Norris et Carlos Sainz, qui ont fait leurs débuts avec McLaren l’année dernière et depuis le début de la saison ont montré comment très bien travailler ensemble.

Pendant la compétition, ils savaient tous les deux quand sacrifier pour le bien de l’équipe et cela a aidé McLaren à dominer le groupe moyen avec facilité. Cependant, la formation britannique ne veut pas se contenter de ça, Norris et Sainz voudront donc obtenir des résultats plus ambitieux.

“Sans travailler comme nous l’avons fait l’année dernière, avoir nos propres principes dans le respect mutuel et essayer de nous entraider pour former une équipe, nous n’aurions pas terminé quatrième du championnat des constructeurs », affirme Lando Norris sur le podcast officiel de Formule 1, Beyond The Grid.

Lando Norris ne cache pas qu’ils s’entraident tous les deux, ce qui profite non seulement à McLaren, mais aussi à eux-mêmes. “Beaucoup de ses bons résultats ont été pour mon aide et, évidemment, beaucoup de mes bons résultats ont été pour son aideNous avons donc très bien travaillé ensemble et je pense que cela a été très bénéfique pour nous deux », admet-il.

Cependant, McLaren cherche à rejoindre les trois meilleures équipes dans la course aux victoires, alors Norris est conscient que des tensions vont bientôt surgir entre les deux pilotes. «Je sais qu’à un moment donné dans le futur, et cette année, la situation va devenir plus tendue et tout sera plus en suspens. Nous nous heurtons probablement plusieurs fois pour nous frustrer les uns les autres, s’il me tient … ou si je le tiens ou des choses comme ça.

Le pilote britannique ne croit pas que des situations désagréables se produiront exprès, mais il reconnaît que la compétition elle-même rend inévitable des résultats parfois malheureux. “Pas exprès, parce que je ne pense pas que nous irons aussi loin, mais si vous perdez une position au milieu de la course ou si vous êtes côte à côte et que vous poussez, alors lui ou moi devons sortir de la piste … Des situations comme celle-ci vont toujours se produire et quelqu’un va s’en fâcher »Norris conclut.