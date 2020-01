Northern Powerhouse devrait être au centre des investissements du gouvernement

Alors que le Trésor britannique prévoit de redéfinir ses objectifs de dépenses, des niveaux accrus d’investissement public devraient être injectés dans le nord de l’Angleterre.

Le nord de l’Angleterre devrait recevoir de nouveaux investissements et financements gouvernementaux au cours des prochaines années. Selon le Times, le Trésor britannique prévoit de redéfinir les règles qui décrivent comment et où le gouvernement fait des investissements importants concernant les infrastructures de transport, le développement des affaires et certaines initiatives.

Pendant des décennies, les décisions d’investissement du gouvernement se sont concentrées sur la valeur ajoutée brute de l’économie nationale. Les critiques ont souvent souligné que cela profite injustement aux zones à forte concentration de personnes et d’entreprises, comme Londres et le sud-est.

La nouvelle politique du Trésor britannique introduirait de nombreuses nouvelles mesures pour déterminer où les dépenses et les investissements publics devraient être concentrés. Il peut s’agir d’évaluer où l’investissement pourrait réduire les écarts de productivité régionale et d’évaluer l’impact que l’investissement pourrait avoir sur le bien-être des personnes dans des domaines spécifiques.

Des promesses électorales pour le nord

Lors des élections générales de décembre 2019, le Parti conservateur a remporté des victoires historiques dans les circonscriptions du Nord qui ont longtemps été considérées comme des sièges sûrs pour le Parti travailliste. Pour cette raison, beaucoup s’attendent à voir davantage d’investissements publics dans les villes du nord.

Tout au long de la campagne électorale, le Premier ministre Boris Johnson a déclaré que lui et son parti augmenteraient les investissements dans les infrastructures et les transports de la région, en plus de recentrer l’attention sur le projet Northern Powerhouse.

L’année dernière, Boris a également promis de financer une nouvelle ligne ferroviaire à grande vitesse entre Manchester et Leeds. L’amélioration de l’itinéraire devrait stimuler l’économie, créer des emplois supplémentaires et apporter de nouveaux investissements dans les deux villes et la région au sens large.

Le prochain budget est prévu pour le 11 mars et devrait se concentrer sur le nord pour aider à apaiser les électeurs qui ont fait confiance aux conservateurs lors des dernières élections.

