Northern Powerhouse et Midlands Engine reçoivent un coup de pouce après le budget

Dans le budget, le nouveau chancelier Rishi Sunak a promis une série de mesures pour apporter des investissements et du développement aux Midlands et au Northern Powerhouse.

Le discours sur le budget de Rishi Sunak a souligné l’importance de combler le fossé entre le nord et le sud. Il a annoncé une série de financements et de mesures dédiés aux projets d’infrastructure et de développement dans la Northern Powerhouse et les Midlands.

Dans le budget, Rishi Sunak a déclaré: «Nous allons également construire de meilleurs chemins de fer. Avec des pelles dans le sol pour HS2, nous restons déterminés à financer Manchester, Leeds et le Northern Powerhouse rail. “

Augmentation des dépenses d’infrastructure

Le gouvernement a annoncé qu’il dépenserait plus de 600 milliards de livres sterling pour le rail, les routes, le logement et le haut débit d’ici le milieu de 2025. Une grande partie de cet argent ira à l’amélioration des réseaux ferroviaires, en particulier dans le nord et les Midlands. Le hub ferroviaire des Midlands recevra 20 millions de livres sterling, et le nord connaîtra également une forte augmentation.

L’amélioration de la connectivité constituait une grande partie du budget. Un montant supplémentaire de 4,2 milliards de livres sterling financera les transports publics de type londonien dans le nord. Sunak s’est engagé à construire le tronçon HS2 de Leeds et Manchester, qui devrait générer des investissements et une croissance économique, stimuler les marchés immobiliers de la ville et attirer plus de personnes dans la région.

Des régions urbaines spécifiques recevront également un financement supplémentaire. Cela comprend 40 millions de livres sterling pour une nouvelle station à Cottam Parkway dans la région de Preston City sur la ligne Preston-Blackpool. En outre, le Trésor a promis un règlement de transport de cinq ans pour les autorités combinées de la région du Grand Manchester et de la ville de Liverpool. Cela entrera entre 2022 et 23 et financera une série d’améliorations des transports publics, de la route et du vélo.

Un accord «d’esprit» a également été conclu pour un accord de dévolution de 1,8 milliard de livres sterling dans le West Yorkshire. L’accord comprend un règlement de transport intégré de cinq ans pour développer un système de transport en commun moderne. Cela s’ajoute au Fonds des villes transformatrices de 317 millions de livres sterling pour investir dans les transports publics, la marche et le vélo.

Ces dépenses ciblées pour la Northern Powerhouse et le Midlands Engine, loin de Londres et du sud-est, amélioreront les infrastructures pour les résidents et les entreprises, stimuleront l’attrait des régions et même relèveront les marchés locaux du logement.

Construire plus de maisons dans les zones à forte demande

Dans le budget, Rishi Sunak s’est engagé à «faire construire la Grande-Bretagne». L’argent provenant du Fonds pour l’infrastructure du logement de 1,1 milliard de livres sterling aidera à construire 70 000 logements dans neuf zones à forte demande. Grâce à ce fonds, 191 millions de livres sterling permettront de débloquer jusqu’à 14 742 maisons à Manchester et South Lancaster.

Comme Manchester a récemment été nommée meilleure ville d’Europe pour les affaires en 2020/2021, davantage d’entreprises et de professionnels sont susceptibles de s’installer dans la ville. Avec sept autorités locales du Grand Manchester déjà en retard sur leurs objectifs de livraison de logements, il y a plus de place pour la croissance dans la région de la ville alors que la population et la demande de logements continuent d’augmenter.

Enfin, dans le cadre de la déconcentration du West Yorkshire, 3,2 millions de livres sterling contribueront à financer le développement de logements dans la région pour accroître le stock de logements locaux et répondre à la demande croissante.

BuyAssociation a reconnu la valeur des villes du nord de l'Angleterre et des Midlands comme lieux d'investissement immobilier stratégique il y a de nombreuses années.