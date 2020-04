Norton continuera son histoire, mais avec ce nouveau propriétaire

Le géant indien TVS, basé à Chennai, a conclu un accord d’achat pour acquérir la légendaire société britannique Norton, dans le but de la renforcer et de poursuivre son histoire.

TVS a entamé des négociations avec la société BDO début 2020, qui était en charge de la gestion de Norton assignée par Metro Bank et a finalement accepté l’achat et confirmé la transaction via une filiale de la marque India, pour une valeur de 18 millions d’euros.

TVS Motor Company a acquis la majorité des actifs, des activités et des licences de Norton, à son tour, conservera ses employés et poursuivra la chaîne de production, ainsi que le développement du nouveau moteur de 650 cm3.

Le géant indien a annoncé qu’il conservait l’intégralité de Norton et il semble qu’il ait l’intention de continuer à fabriquer les Norton Commando, Norton Dominator et Norton V4 RR.

Il convient de mentionner que TVS est le troisième plus grand fabricant de motos en Inde, en plus de travailler en collaboration avec la société bavaroise BMW, spécifiquement pour la fabrication des BMW G 310 R et BMW G 310 GS, qui partagent certaines des éléments mécaniques et certaines parties du TVS Apache RR 310, bien que la conception, ainsi que les réglages et les contrôles de qualité soient maintenus en Allemagne

.