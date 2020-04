Norton Motorcycles en difficulté financière

Norton Motorcycles, détenue par l’homme d’affaires Stuart Garner, qui, après 12 ans à essayer de maintenir l’entreprise à flot et après avoir tenté de régler une dette acquise ces dernières années avec l’agence fiscale du Royaume-Uni, dette qui atteint jusqu’à 350 000 euros, il semble qu’ils l’aient finalement frappé durement, ce qui a conduit la société à faire faillite pendant quelques mois.

Le PDG de Norton Motorcycles lui-même, Stuart Garner, est allé au-delà pour sauver l’entreprise de la faillite, mais ses efforts semblent avoir été vains car, grâce à cette faillite, d’autres grands fabricants ont déjà jeté leur dévolu sur Norton. , comme le géant indien TVS.

Les plus gros problèmes de Norton étaient la production et la livraison de la quantité promise à ses clients des modèles Norton V4 SS et RR, des vélos qui sont déjà vendus en éditions limitées, mais la chaîne de production a souffert de pouvoir fabriquer le modèle standard, ce qui a retardé La livraison.

Il y a quelques mois, le PDG de Norton a vendu les plans, la plate-forme et une partie du développement du moteur bicylindre 961 cc des modèles Norton Dominator et Commando 961 au fabricant chinois Jinlang, qui produit des scooters, des motos à faible cylindrée et des moteurs pour Zongshen et Polaris. . Pour le moment, l’acheteur le plus sérieux pour sauver Norton de la faillite est TVS, bien que nous devrons attendre qu’il se matérialise et se fasse officiellement.

