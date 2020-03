Norvège – février 2020: Tesla remarque la pression de la concurrence

Les inscriptions en février en Norvège sont dans le marasme. Avec 10 346 nouvelles unités, la baisse est de 760 unités par rapport au mois de février en 2019. Les électriques oui, même si ce n’est pas une surprise puisqu’en Norvège elles vont entièrement vers la voiture électrique, la part de participation des modèles à 0 émission il atteint 49,7%, soit près de la moitié du marché.

Si au cours de la dernière année, nous avons enregistré quelques mois d’augmentation des ventes de modèles à essence ou diesel en 2020, les perspectives semblent assez sombres pour ces modèles. Avec une baisse de 5,6% pour le diesel (11,2% immatriculé) et un important 9,1% (9,7% pour les voitures essence immatriculées) Il semble que 2020 soit l’année où les modèles fonctionnant uniquement au diesel et à l’essence atteindront les minimums.

Et je vais clarifier le seul avec le diesel et l’essence puisque les hybrides sont le refuge de nouveaux acheteurs qui ne veulent pas ou n’ont pas besoin de passer à un modèle 100% électrique. Les ventes de modèles hybrides ont augmenté de 15,9% avec 3 047 unités enregistrées. La même chose s’applique aux hybrides rechargeables qui ont une augmentation de 34,9% pour atteindre 1 910 unités.

Nissan a été l’un des premiers à se lancer dans le bassin d’électrification et a obtenu une troisième place en février

Les protagonistes, bien sûr en Norvège, l’électricité. L’année dernière, il semblait que les ventes commençaient à ralentir, les hybrides augmentant de plus en plus. Cette année, l’électrification sur les routes nordiques se fait à nouveau remarquer et les ventes augmentent de 13,9% avec 5 145 voitures sans émissions. Mais l’augmentation n’est pas seulement dans les ventes, la part de participation augmente de 9,1%, atteignant près de 50% du marché.

En parlant des modèles, je commencerai par commenter quelque chose qui a été entendu dans les forums et autres médias pendant de nombreuses années. Lorsque les fabricants européens s’uniront (et jamais mieux dit), Tesla commencera à perdre des parts de marché sur ses marchés. C’est l’un de ces cas. Audi avec son e-tron prend la direction directe et s’assoit confortablement sur le trône avec 1171 unités enregistrées, 391 unités de plus que le deuxième modèle le plus vendu, la Volkswagen Golf (760 unités). En troisième place, nous retrouvons l’un des pionniers de la mobilité électrique, la Nissan Leaf (484 unités).

Pas pour cette raison, nous pouvons oublier que tout n’est pas électrique, il existe des marques comme Mazda qui obtient de bonnes données de vente sans recourir à l’électrification comme c’est le cas avec le CX-30, qui est le modèle à essence le plus populaire (91 unités). Mais celui qui célèbre avec succès l’arrivée d’une version électrique est Skoda avec le Citigo qui croît de façon spectaculaire de 6,675% en entrant pleinement dans le top 20.

Ce n’était pas l’I-Pace ou l’EQC. Audi avec son e-tron prend les rues de la Norvège

Quant aux constructeurs Audi, Kia et Opel, vous n’avez pas à vous compliquer la vie pour découvrir pourquoi ils poussent le plus en février. Audi avec son e-tron, Kia grâce à sa large gamme de Niro et la Soul qui atteint la cinquième place des ventes et Opel avec son Ampera-e (non publié sur notre marché) et la nouvelle Corsa qui commence à grandir grâce à sa version électrique.

Et qui perd? On part de moins en plus avec Mazda (-33%) qui recevra prochainement le MX-30 pour booster les ventes des véhicules à émission 0 de la marque et gagner des parts de marché, même si pour l’instant les moteurs Skyactiv X tiennent le coup. Ford (-47,9%) suit les Japonais, bien que cette situation puisse changer très prochainement grâce à la Mustang Mach-E qui arrive en Europe en priorité avant les États-Unis. Et, enfin et surtout, Tesla (-91,8%), qui est affectée par l’invasion de l’électricité par d’autres fabricants qui commencent maintenant à se désintéresser, mais le modèle Y arrivera bientôt pour renverser la situation.

Ventes par modèle

Les voitures les plus vendues sont:

CLASSEMENT FEB’20MODELOVENTAS FEB’20VENTAS 2020 (JAN-FEB) RANK 2020 (JAN-FEB) 1Audi e-tron1.1712.07312Volkswagen Golf7601.27123Nissan Leaf48485034Mitsubishi Outlander39569865Kia Soul365455106Hyundai Kona35073057BMW i330950978Renault Zoe26279549Hyundai IONIQ253488910Volvo XC602404391111Opel Ampera-e2303021612Toyota Rav4206498813Toyota C-HR1984041314Toyota Yaris1893911415Toyota Corolla1704241216Volvo V601573541517Kia Niro1492562018Skoda Citigo1412711719Volkswagen Passat1222571920BMW X55026918

Ventes par marque

Les enregistrements réalisés par les fabricants sont:

RANKING février ’20MARCAVENTAS février’ 20VENTAS 2020 (janvier-février) RANG 2020 (JAN-FEB) 1Volkswagen1.3112.30612Audi1.2432.24223Toyota9142.06234BMW7101.63745Volvo6401.33656Hyundai6401.27167Kia58282798Nissan5711.08479Skoda559946810Peugeot4616131311Mitsubishi3977021212Mercedes-Benz3938191013Opel2964231414Renault2698151115Suzuki1563221516Ford1503191617Mazda1322431818Subaru1072252019Tesla832771720Seat6224219