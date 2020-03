Nostradamus a-t-il prédit la pandémie de coronavirus?

Dans les moments de loisir, les gens recherchent toujours tout sur Internet. Des recettes de cuisine aux théories du complot. Un favori de beaucoup est de regarder les prédictions de Nostradamus. Et le cas de la pandémie de coronavirus n’a pas fait exception, car une théorie qui rassemble ce que Nostradamus a dit et ce qui se passe actuellement est devenue virale dans de nombreux endroits.

Qui était Nostradamus?

Michel de Nôtre-Dame, également appelé Michel Nostradame (1503-1566), généralement latinisé sous le nom de Nostradamus, était un médecin et devin français, mieux connu pour son livre Les Prophéties, un recueil de 942 quatrains poétiques censés prédire les événements futurs. Le livre a été publié pour la première fois en 1555.

De nombreuses personnes à travers l’histoire ont utilisé son travail comme preuve irréfutable de prédiction d’événements tels que le meurtre de JFK, les deux guerres mondiales, entre autres. Ainsi, beaucoup ont supposé que certains des Coronavirus pouvaient être trouvés dans leur travail.

Ces croyants sont presque à égalité avec ceux qui disent que les Simpsons ont tout compris, et si vous ne nous croyez pas, vous pouvez consulter l’article suivant.

Nostradamus a-t-il prédit le coronavirus? Nous n’y croyons pas

Comme nous l’avons mentionné plus tôt, il y a des gens qui auraient trouvé deux références de base à la situation dans laquelle nous vivons avec le coronavirus dans leur travail. Ce qui suit est un résumé de ce que ces références sont censées faire.

L’un d’eux est si bien filé et couvre tellement de fronts qu’il a l’air faux. Dit:

“Et dans l’année des jumeaux (2020) / Une reine émergera (Couronne) / De l’est (Chine) / Cela répandra sa peste (virus) / Des êtres de la nuit (Chauves-souris) / Au pays des sept collines (Italie) / se transformant en poussière (tuant) / les hommes du crépuscule (personnes âgées) / culminant dans l’ombre de la ruine (effondrement total de l’économie) ».

Évidemment, nous réitérons que la séquence des déclarations est si parfaite qu’elle semble fausse. Et en effet, c’est faux, ça n’apparaît pas dans cette œuvre. Mais il y a encore ceux qui défendent une deuxième option de prédiction qui apparaît dans le travail de Nostradamus.

Le fragment en question se lit comme suit: “La grande peste de la cité maritime ne cessera pas tant que la mort du sang juste, condamné par un prix sans délit, de la grande dame indignée par la simulation sera vengée”.

Opinions diverses

Ceux qui ont décidé de relier cela au cas du Coronavirus ont déclaré que Wuhan, le lieu d’origine du virus, se trouve à l’intérieur de la Chine. Ce n’est donc pas une ville maritime.

Cependant, croyant que l’origine la plus probable de l’épidémie se trouvait dans un marché où même des animaux vivants, y compris des poissons et des crustacés, étaient vendus, Nostradamus pourrait avoir été “confondu”.

D’autres disent que Nostradamus a peut-être été confondu par une “vision” du port fluvial sur le fleuve Yang Tse. La Grande Dame outragée semble être le ministre chinois de la Santé qui a freiné la crise du SRAS en 2003. Ou peut-être la reine d’Angleterre. Sur ce point, personne ne donne un choix convaincant. Mais cela ressemble plus à un passe-temps qu’à n’importe quoi pour tuer le temps entre les quarantaines.

Malgré ces supposées prédictions de Nostradamus vers 2020 et du Coronavirus, nous devons être prudents et toujours confirmer la source. Comme nous le soulignons, le premier extrait supposé de Nostradamus est carrément faux et, en ce qui concerne le second, il y a beaucoup de choses qui pourraient être interprétées.

Vous avez aimé le contenu? Partagez-le