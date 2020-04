Notre vie professionnelle ne sera plus la même après Covid-19

Cela a fait beaucoup de bruit lorsque l’Organisation de coopération et de développement économiques, l’OCDE, nous a catalogués comme le “pays avec le plus d’heures travaillées”, mais … paradoxalement, pas nécessairement les plus productifs. Bien que nous soyons un pays qui a peu à peu modifié certaines coutumes du travail, la réalité est que nous sommes assez loin des autres pays où la culture du travail est différente.

Dans le contexte de la situation du Covid-19 que nous vivons, et profitant également du fait que le 1er avril a été célébrée la Journée internationale du plaisir au travail, je souhaite envisager un éventuel changement dans la culture de travail du Mexique, dont des milliers de les entreprises et les millions d’employés que nous vivons.

AVIS: Évadez-vous pour vous connecter

Cette situation va “changer la donne” pour toutes les organisations, celles qui ont refusé de déménager dans des espaces flexibles comme le bureau à domicile, elles réaliseront aujourd’hui que nous pouvons être productifs à distance.

Ceux qui ne font pas confiance aux politiques d’horaires flexibles se rendront compte qu’il est plus important de fixer des buts et des objectifs que d’accumuler des heures et des heures au bureau; Ceux qui vivaient dans l’enfermement de leurs énormes bureaux avec des bureaux en acajou se rendront compte que les espaces pourront s’imposer, mais pas nécessairement résoudre.

Aujourd’hui, cette crise nous a fait nous tourner non seulement vers l’extérieur, mais aussi vers l’intérieur, à la recherche de ces espaces intrinsèques qui nous ramènent à la relation humaine la plus fondamentale: la connexion entre les individus.

.