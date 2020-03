Nous analysons Phoenix, un portefeuille Lightning de deuxième génération

Faits saillants:

Phoenix est un portefeuille simple à télécharger, installer et utiliser.

Le portefeuille vous permet de gérer des fonds à la fois dans le réseau Ligthning et dans la blockchain Bitcoin.

Phoenix est un portefeuille Lightning de deuxième génération, qui pourrait être défini comme un portefeuille prêt à installer et à utiliser, car il n’est pas nécessaire de gérer manuellement les canaux de paiement. Il est également défini comme un portefeuille non dépositaire, car il s’agit d’un véritable nœud Lightning qui s’exécute sur votre téléphone, mais avec une très petite taille de seulement quelques mégaoctets.

Si vous avez le temps d’utiliser les portefeuilles Lightning, qui vous permettent de faire des transactions avec Bitcoin en dehors de la chaîne, immédiatement et avec de faibles commissions, vous serez conscient de l’utilisation compliquée à ses débuts, bien que cela ait évidemment pour justification la nouveauté de la technologie de réseau Lightning.

Prenons comme exemple Eclair – un portefeuille appartenant à ACINQ, le même développeur Phoenix – qui était l’un des premiers portefeuilles Lightning. Bien qu’il ait considérablement amélioré son expérience utilisateur, à ses débuts, presque tout était manuel. Par exemple: lors de l’installation, vous devez déposer BTC pour ouvrir plus tard un canal manuellement. Après cela, vous avez dû attendre 6 confirmations pour qu’il soit opérationnel. Lorsque la chaîne est prête, le solde de votre portefeuille Bitcoin et de votre portefeuille Lightning doit être géré individuellement. Assez compliqué, non?

Sur la base de cette expérience, Phoenix a changé l’interaction avec un portefeuille Lightning. Tout d’abord, vous installez uniquement le portefeuille, sécurisez votre graine de récupération et vous pouvez commencer à l’utiliser. Une fois installé, vous pouvez recevoir des paiements via la blockchain (transactions en chaîne) ou via le réseau Lightning (transactions hors chaîne). Il facilite également la gestion du solde, quel que soit l’endroit où vous le recevez, car le portefeuille reflète un montant unique.

Table des matières

Caractéristiques du portefeuille Phoenix

Facile à installer et à créer, pour commencer à recevoir des paiements immédiatement.C’est un portefeuille non dépositaire.Il vous permet de créer automatiquement des canaux de paiement lors de la création d’un nouveau portefeuille.Si vous recevez des paiements qui dépassent la capacité de vos canaux de paiement actuels, Phoenix créera automatiquement un nouveau canal de paiement sans attendre de confirmation. Envoyez des paiements immédiatement. Avec la graine de récupération, vous soutenez à la fois votre BTC en ligne et vos canaux de paiement. Il s’agit d’une réserve nulle, ce qui signifie que vous pouvez dépenser le solde total de votre portefeuille, indépendamment du fait qu’il soit distribué dans différents canaux de paiement. Génération automatique des factures de paiement. Gère les fonds en chaîne et hors chaîne dans le même montant. Léger et facile à utiliser.

Ce qui est sous le capot Phoenix

Dans un premier temps, comme le déclare ACINQ lui-même, Phoenix ne remplace pas Eclair, car, bien que ce dernier soit l’un des précurseurs des portefeuilles Lightning, il présente actuellement plusieurs caractéristiques intéressantes qui le différencient des autres. C’est pourquoi Phoenix s’adresse davantage aux utilisateurs qui souhaitent commencer à utiliser ce réseau de micropaiement, mais sans les complications techniques liées à l’utilisation d’un tel porte-monnaie.

Il convient également de préciser que le réseau Lightning est une technologie très récente, et qu’aucun portefeuille ne proposait une installation et une utilisation immédiate en mode natif, car des limitations techniques empêchaient cela. Pour résoudre ce problème, ACINQ a réalisé offre un produit assez soigné et simple à utiliser tout en conservant le format non dépositaire.

Pour y parvenir, ACINQ a développé une série de fonctionnalités qui permettent le fonctionnement actuel de Phoenix, notamment:

Expérience utilisateur améliorée

L’un des premiers changements que l’équipe ACINQ a voulu offrir à ses utilisateurs a été une expérience utilisateur améliorée. Principalement, réduisant le besoin de connaissances techniques qu’un utilisateur novice devrait avoir à utiliser les canaux de paiement via le réseau Lightning.

Pour réaliser cette implémentation, et pour pouvoir conserver le concept de non dépositaire, ACINQ a fixé des lignes directrices concernant l’utilisation de Phoenix:

Vous ne pouvez vous connecter qu’aux nœuds ACINQ. L’application au sein de votre appareil est un véritable nœud, mais cela ne peut être synchronisé qu’avec le nœud ACINQ, ceci pour permettre une plus grande confiance et pour contrer les nœuds de tricheurs tiers. Il facilite également la création d’un réseau plus sûr et garantit une meilleure expérience utilisateur. Les utilisateurs ne peuvent pas financer eux-mêmes les canaux de paiement. Les paiements d’échange (transactions en chaîne) sont envoyés à partir du nœud ACINQ. Plus de détails dans la section de gestion de fonds en chaîne et hors chaîne. Les informations de paiement (destination, montant) sont actuellement filtrées dans le nœud ACINQ.

Gestion de fonds en chaîne et hors chaîne

Tout d’abord, il convient de préciser que tous les fonds de Phoenix sont conservés dans les canaux de paiement. Cela signifie qu’il existe une étape intermédiaire concernant la gestion des fonds en chaîne.

Pour que cela se produise, nous payons essentiellement ACINQ et ils envoient les fonds à l’adresse correspondante. Cela permet, en ce qui concerne l’expérience utilisateur, de maintenir une utilisation simple en termes de transactions en chaîne, car la seule chose que l’utilisateur doit faire est de coller ou scanner l’adresse de destination et de placer le montant, comme ferait dans n’importe quel portefeuille traditionnel.

Au sein de Phoenix, ces types de transactions sont appelés swap ou échange, car, comme nous l’expliquons, il y a un échange interne car les fonds sont dans un canal de paiement, et actuellement la technologie Lightning ne permet pas les transferts directs du réseau de micropaiement vers la blockchain Bitcoin.

Recevez des fonds sur la chaîne

De même, lors de la réception de fonds en chaîne, afin qu’ils soient reflétés et puissent être utilisés pour les envoyer via le réseau Lightning, il est seulement nécessaire qu’ils reçoivent une confirmation dans la blockchain Bitcoin.

Bien entendu, les fonds ne sont pas envoyés directement au canal de paiement, mais c’est le nœud ACINQ qui est chargé de réaliser cette conversion. La même chose se produit lors du retrait de fonds.

Financement lors de l’ouverture des canaux de paiement

Alors que nous commentions aujourd’hui les limites de la technologie de réseau Lightning, le temps d’attente ainsi que le financement lors de l’ouverture d’un canal de paiement peuvent être déroutants pour les nouveaux utilisateurs dans les portefeuilles Lightning traditionnels.

L’opération traditionnelle est la suivante: la première partie de notre solde en chaîne est bloquée. Ensuite, vous devez attendre au moins 3 confirmations du réseau pour que le canal devienne opérationnel. Lorsque l’ouverture de la chaîne sera confirmée, elle sera complètement pleine, ce qui implique que si vous souhaitez recevoir une transaction, vous devrez la vider un peu envoyé des fonds à un autre endroit.

Cependant, au sein de Phoenix, les choses changent un peu. Pour commencer, dès que vous avez créé votre portefeuille, vous pouvez immédiatement commencer à recevoir des paiements via le réseau d’éclairage. Pour rendre cela possible, une fois que vous aurez créé votre portefeuille, Phoenix créera automatiquement un canal de paiement si vous n’avez pas suffisamment de liquidités.

En ce qui concerne ce dernier, les canaux de paiement ayant une limite, il peut arriver que vous receviez un paiement qui dépasse cette limite. Pour résoudre ce problème au moment de la réception, Phoenix vous informera du paiement (comme on peut le voir sur l’image) et vous facturera une commission, déduite directement du montant reçu. Ceci pour l’ouverture d’une nouvelle chaîne. Bien sûr, vous n’aurez pas à attendre les confirmations au sein du réseau Bitcoin, car ACINQ vous attribuera automatiquement un canal de paiement. Et vous pouvez disposer de vos fonds immédiatement.

Vous pouvez en savoir plus sur le fonctionnement des canaux de paiement à Phoenix ici.

Sauvegarde des semences pour tout

Dans le cas d’Eclair au début, le solde en chaîne et hors chaîne était traité séparément. Cela signifiait que la graine de récupération ne servait que pour le solde en chaîne, car les canaux de paiement étaient soutenus d’une autre manière.

À Phoenix, nous aurons une graine de récupération de la norme BIP39 qui suit la route de contournement BIP84. Cela implique que lors de la restauration de votre portefeuille Phoenix à partir de la graine de récupération, vous disposez de l’intégralité du solde, à la fois traditionnellement déposé (en chaîne) et reçu via le réseau Lighningt.

Dans un cas extrême où Phoenix a cessé de fonctionner, ce qui entraînerait une fermeture forcée des canaux de paiement, vous pouvez restaurer votre portefeuille dans n’importe quel portefeuille compatible avec la graine de récupération, comme Electrum. Une fois restauré, vous n’aurez qu’à attendre, après la fermeture forcée, 750 confirmations dans la blockchain (soit environ 5 jours) pour voir vos fonds disponibles. Cela en tenant compte du fait que tous les fonds au sein de Phoenix sont dans les canaux de paiement.

Paiements au trampoline

L’une des principales innovations proposées par Phoenix est le paiement par trampoline, qui améliore considérablement la synchronisation de notre portefeuille avec le réseau de nœuds Lightning. De plus, cela permet de conserver le concept de non-dépositaire.

Grâce à ce modèle mis en œuvre par ACINQ, Phoenix est un véritable nœud Lightning qui s’exécute sur votre téléphone sans avoir à gérer le poids total d’un nœud complet. Bien sûr, en raison des contraintes actuelles, il se connecte uniquement au nœud ACINQ.

Traditionnellement, un portefeuille Lightning doit connaître tous les nœuds du réseau, ceci afin d’obtenir le chemin le plus rapide lors de l’envoi d’un paiement. Cela nécessite de maintenir notre portefeuille synchronisé, ce qui peut entraîner une perte de temps et de consommation de bande passante. Pour résoudre ce problème, Phoenix via les paiements sur trampoline, ne nécessite pas que le portefeuille connaisse tous les nœuds du réseau. Juste en connaissant quelques nœuds de trampoline distants, vous pouvez effectuer le paiement immédiatement sans aucune synchronisation.

Pour l’instant, ce modèle est en cours de développement, car le nœud ACINQ est le seul à autoriser ce type de transaction à l’heure actuelle.

Concernant son fonctionnement nous avons:

Au moment de l’envoi, Phoenix examine tous les canaux, divise le paiement en fonction de la liquidité de chaque canal et l’envoie au nœud ACINQ. Le nœud ACINQ unifie les paiements entrants et envoie le paiement au destinataire final. le destinataire est un portefeuille Phoenix ACINQ transmet le paiement ou utilise le paiement pour l’ouverture.Si la personne qui reçoit n’est pas un portefeuille Phoenix – qui, en raison du développement actuel, n’est pas compatible avec les paiements par trampoline – ACINQ sera responsable de l’acheminement et de l’envoi du paiement. de manière traditionnelle.

L’un des principaux inconvénients de ce modèle est la confidentialité, car le seul qui organise et achemine est le nœud ACINQ, ce qui signifie qu’il peut savoir qui reçoit et le montant. Pour le résoudre, il est proposé à l’avenir d’augmenter le nombre de nœuds de trampoline et ainsi empêcher un seul nœud de connaître toutes les informations

Avec plus de nœuds de trampoline, le nombre de sauts est plus grand, augmentant ainsi l’intimité de l’expéditeur et du récepteur.

Si vous voulez en savoir plus sur le fonctionnement de ce modèle de paiement réseau Lightning, visitez le blog officiel de Phoenix.

Commissions à Phoenix

Les taux de commission à Phoenix sont les suivants:

Envois de paiement via le réseau Lightning: de 1 sat + 0,01% du total envoyé jusqu’à 5 sat + 0,12%. Le montant à payer dépend de l’itinéraire au sein du réseau Lightning.Création de canaux de paiement: 0,1% du total reçu.Transaction en chaîne en chaîne: 0,1% du montant reçu. N’oubliez pas que le nœud ACINQ est celui qui alloue les fonds en chaîne reçus aux canaux de paiement.Livraison en chaîne de Phoenix à une adresse Bitcoin: Cela dépend de la congestion du réseau et des frais d’exploitation.

Commentaires finaux sur Phoenix

Comme il est bien décrit dans son blog, accordant une priorité plus élevée à l’expérience utilisateur, est l’un des prémisses d’ACINQ au moment du développement de Phoenix.

Au sein de Phoenix, nous pouvons avoir un portefeuille simple, qui ignore la synchronisation et la création manuelle de canaux de paiement, l’une des limitations qui a conduit de nombreux utilisateurs à l’expérience des paiements via le réseau Lightning.