nous avons la capacité et la volonté d’agir si nécessaire

La Banque centrale européenne (BCE) a annoncé qu’elle était prête à ajuster toutes ses mesures de la manière la plus appropriée au cas où cela serait nécessaire en raison de la propagation de l’épidémie de coronavirus.

L’entité a également souligné qu’elle avait le soutien unanime des membres du conseil des gouverneurs de l’institution pour intervenir dans le but de sauvegarder la transmission de sa politique monétaire dans tous les pays, après les déclarations du gouverneur de la Banque centrale de L’Autriche a remis en question la position et la capacité de l’institution.

Par le biais d’une déclaration, la BCE a ainsi suivi les déclarations de Robert Holzmann, gouverneur de la Banque centrale autrichienne et l’un des «faucons» au sein du conseil des gouverneurs de l’institut d’émission de la zone euro, qui, Dans une interview au journal ‘Der Standard’, il laisse entendre que la politique monétaire de la banque centrale a atteint ses limites et ne peut pas résoudre la crise actuelle, même au prix de ne pas être à la hauteur des attentes du marché.

Dans l’interview, l’Autrichien note que «Lagarde a déclaré que la politique monétaire avait atteint ses limites. Nous ne pouvons pas résoudre le problème nous-mêmes, c’est d’abord une question de politique budgétaire. C’est la responsabilité des États (…) Lorsque les marchés ont compris que Lagarde était grave et qu’il y avait unanimité au Conseil des gouverneurs, ils ont compris que nous ne pouvions pas maintenir des prix gonflés en bourse ».

“Le Conseil des gouverneurs a été unanime dans son analyse selon laquelle, en plus des mesures décidées le 12 mars, la BCE continuera de suivre de près les conséquences pour l’économie de la propagation du coronavirus et que la BCE reste prête à ajuster toutes ses mesures , le cas échéant, si nécessaire pour sauvegarder les conditions de liquidité du système bancaire et garantir la bonne transmission de sa politique monétaire dans toutes les juridictions », a affirmé la BCE.

