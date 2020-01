Nous avons rafraîchi le site Web Econsultancy pour 2020 – Econsultancy

Vous avez peut-être remarqué que nous avons donné au site Web Econsultancy un petit rafraîchissement de conception pour la nouvelle année.

Nous espérons que les modifications que nous avons apportées – une réponse directe aux commentaires des abonnés – faciliteront la recherche du contenu le plus récent et le plus pertinent de nos rédacteurs et chercheurs.

Alors, qu’est-ce qui a changé?

Plus particulièrement, la page d’accueil Econsultancy comprend désormais plus de contenu, à la fois au-dessus et en dessous du pli. Cela donne davantage l’impression d’un éditeur et nous espérons qu’il deviendra une destination où nos lecteurs et abonnés pourront vérifier régulièrement les nouveautés – articles, briefings, rapports, études de cas et événements. Très simplement, vous trouverez ici les 10 choses les plus chaudes en ce moment. Au moment d’écrire ces lignes, la page d’accueil présente des articles sur la façon de tirer le meilleur parti de Google Discover, la nouvelle acquisition de fintech de Visa et l’impact de Safari ITP sur l’attribution. Des rapports tels que notre nouveau Guide du marketing sur la réalité augmentée et la transformation numérique: bilan de l’année 2019 sont également faciles à trouver.

Nous mettrons également en évidence certains de nos auteurs et contributeurs les plus perspicaces, afin de refléter la forte communauté Econsultancy qui prospère depuis plus de 20 ans.

Pour souligner cette nouvelle fonctionnalité, il y a maintenant un bouton «dernier» dans notre menu d’en-tête qui vous ramènera directement à la page d’accueil.

Nouvelle page d’accueil et menu d’en-tête d’Econsultancy

Nous avons également simplifié le menu d’en-tête pour faciliter la vie de nos visiteurs. Vous pouvez toujours accéder à nos pages de sujets les plus populaires pour trouver les rapports et le contenu dont vous avez besoin, et il existe des pages simplifiées de «meilleures pratiques» et «tendances».

Lorsque vous naviguez sur le site, il est désormais plus clair de savoir quel contenu fait partie d’un abonnement (recherchez les nouveaux cadenas) et quel contenu est gratuit pour tout le monde.

Nous avons également regroupé tous nos apprentissages en ligne dans une section facile à trouver intitulée EconLEARN. Vous trouverez ici tous nos cours en ligne Fast Track, évaluations de compétences, microlearning, ainsi que des détails sur l’apprentissage en face à face et mixte.

Donc, que vous vous soyez abonné au cours de la dernière décennie ou que vous soyez un nouveau lecteur, nous espérons que le site Web Econsultancy vous servira bien en 2020 et au-delà.

Si vous êtes abonné et avez une question, n’hésitez pas à contacter notre équipe. Ou si vous êtes nouveau et souhaitez en savoir plus sur notre offre, visitez la page d’inscription.