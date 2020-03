“Nous avons un bon produit face à cette crise”: président de DirecTV Latam

Le bowling voit avec enthousiasme l’arrivée de DirecTV Go sur le marché mexicain, car au cours des 20 années d’expérience qu’elle a sur ce territoire, elle garantit qu’en dépit des défis, en Amérique latine, il y a toujours un esprit d’optimisme.

“Je pense que nous avons un produit qui offrira un bon service en cette période de crise, mais aussi à l’avenir”, a-t-il ajouté.

Avant d’arriver au Mexique, DirecTV Go était déjà disponible dans des pays comme la Colombie, l’Uruguay, le Pérou et le Chili.

Le service DirecTV Go mélange les chaînes de télévision et le contenu des chaînes premium telles que HBO et FOX. En tant qu’offre de lancement, pour ceux qui contractent le service pour 299 pesos par mois, les chaînes HBO seront incluses pendant un an sans frais supplémentaires.

.