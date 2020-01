“Nous devons apprendre du marketing traditionnel en ce qui concerne des choses comme la création de marque” – Econsultancy

Cette année, Arianne Donoghue a été reconnue personnalité de recherche britannique de l’année aux UK Search Awards. Le prix est décerné à un praticien talentueux et inspirant qui a révolutionné l’industrie de la recherche au Royaume-Uni et ouvre la voie, défiant les conventions et inspirant l’avenir de l’industrie.

Arianne est une spécialiste de la recherche payante avec plus d’une décennie d’expérience dans l’industrie du marketing numérique, avec des noms comme Thomas Cook, Mamas & Papas, Stickyeyes, Razorfish et Epiphany Search sur son CV. Elle est également instructrice bénévole chez Code First: Girls et occupe actuellement le poste de directrice associée de la stratégie numérique pour l’édition, une agence de marketing axée sur les données qui fait partie de Kin + Carta.

J’ai parlé à Arianne pour obtenir son point de vue sur l’état du référencement et de la recherche payante maintenant et à l’avenir: les plus grands développements, les tendances à surveiller et comment les spécialistes du marketing de la recherche payante devraient relever des défis tels que l’attribution, la mesure et la confidentialité des données. vers l’avant.

Rebecca: Je vais commencer par la grande question: selon vous, quel a été le développement le plus important dans le paysage SEO récemment?

Arianne: Il est souvent très difficile de savoir ce qui a été le plus récent. Autant que nous, dans l’industrie, essayons toujours de chasser Google, je pense que moins de chasse se produit à chaque changement d’algorithme – il y a plus de concentration sur la création de contenu vraiment bon et de bonnes expériences pour les utilisateurs, que cela signifie se concentrer sur des choses comme le site vitesse, ou la création de contenu qui répond véritablement à une question dans l’espoir qu’il pourrait se classer pour un extrait en vedette.

Bien sûr, nous avons encore vu beaucoup de publications “ Comment optimiser pour le BERT ” récemment – je ne pense pas que ce soit quelque chose qui va disparaître, mais je pense qu’il y a eu un changement de pensée vers une focalisation plus large sur les utilisateurs d’abord, sachant que Google fonctionne désormais de cette façon.

Je pense également que les clients sont plus conscients de cela – nous avons beaucoup de gens qui viennent nous demander du soutien avec du contenu et reconnaissant le rôle essentiel qu’il peut jouer non seulement pour vous aider à vous classer pour Google, mais aussi pour aider des choses comme la conversion et l’amélioration des utilisateurs. expérience plus largement. C’est bien que ce ne soit pas seulement nous dans l’industrie qui fassions ce changement, mais aussi les clients, et j’espère que nous continuerons à voir ce changement au fil du temps.

Rebecca: Selon vous, quelles tendances les agences devraient-elles surveiller de près en 2020 et au-delà?

Arianne: J’adore cette question, car il y en a tellement!

Ils se répartissent en deux camps: les tendances qui vont affecter l’industrie dans son ensemble, et celles qui vont toucher spécifiquement les agences. Par exemple, nous avons cette poussée vers l’automatisation – que ce soit l’automatisation que Google pousse à travers des outils de création de rapports et de visualisation de données, ou l’utilisation de l’apprentissage automatique pour automatiser certaines tâches de référencement.

C’est drôle de voir comment la nature de ce que nous devons faire en tant que personnes change – j’ai eu la chance d’entendre Susan Hallam MBE parler récemment, et elle a expliqué comment nous sommes passés d’une ère de “ travailleurs du savoir ” à «travailleurs de l’émotion». Cette capacité à être émotionnel et créatif et à faire preuve d’empathie n’est pas quelque chose que les machines peuvent faire – du moins, pour le moment! Et donc, ce sont les domaines du marketing où nous pouvons continuer à ajouter plus de valeur.

Je pense qu’en tant que spécialistes du marketing, nous allons voir la nature de nos rôles changer parce qu’ils le doivent, et nous devons donc déterminer ce que nous pouvons faire pour nous assurer qu’il y a encore une place pour nous.

Je pense que nous avons également beaucoup de changements à venir en termes de réglementation – des choses comme les règles de confidentialité des données qui auront un impact sur la façon dont nous gérons et utilisons les données. Nous ne pourrons pas continuer à faire des choses comme nous l’avons fait dans le numérique – nous devons apprendre du marketing traditionnel en ce qui concerne des choses comme la création de marque. Et nous allons devoir fondamentalement réévaluer chaque élément de la façon dont nous gérons les campagnes, car la façon dont nous utilisons les données ne va plus voler. Les consommateurs n’en sont certainement pas satisfaits. Je pense que 2020 sera l’année où tout cela commencera à changer dans l’industrie.

Une des dernières choses dont je pense que nous devons être conscients du point de vue du référencement est la façon dont notre relation avec Google évolue. Rand Fishkin a donné une excellente conférence à Brighton SEO l’année dernière où il en a parlé: autrefois, le «deal» avec Google était que nous donnions du contenu Google, et en retour, ils nous donnaient du trafic. Mais ils rompent désormais de plus en plus cet accord en hordant le trafic au sein de leur propre écosystème. Et nous voyons Google s’impliquer dans plus de secteurs verticaux tels que la finance, les voyages, voire le recrutement – donc quelque chose que l’industrie du référencement devra déterminer comment ils concilient cette relation avec Google et tirent le meilleur parti de la diminution du trafic à partir de maintenant dans .

Rebecca: Comment pensez-vous que les SEO vont aborder cela?

Arianne: Je pense que des choses comme les extraits de contenu vont devenir plus importantes, donc tout ce que vous pouvez faire pour gagner en importance sur la page et être une réponse à la question va être important. Mais c’est vraiment difficile, car tant que Google a ce monopole sur le Web et sur la recherche, nous n’avons presque pas d’autre choix que d’accéder à leurs exigences.

L’une des choses que j’encourage les gens à faire est de regarder d’autres moteurs de recherche, car nous savons que la concurrence inspire l’innovation. Autant les gens rient lorsque vous suggérez d’utiliser Bing pour la recherche, il y a tellement de petites choses que nous pouvons faire qui briseront l’emprise et nous donneront plus d’options en tant que spécialistes du marketing, tout en garantissant un avenir plus diversifié pour Internet.

Rebecca: Dans votre carrière jusqu’à présent, vous avez travaillé à la fois sur les aspects agence et marque du marketing; comment trouvez-vous que ces environnements diffèrent, en particulier dans leur approche du marketing de recherche? Y a-t-il une grande différence?

Arianne: Pendant longtemps, je pensais que la plus grande différence serait la culture – les gens disent souvent que quand ils auront fini avec les agences, ils iront et trouveront un bon rôle de marque pour presque «prendre leur retraite». Je pense que les rôles côté client sont considérés comme moins exigeants, et bien que cela puisse être vrai, ce que j’ai réalisé de mon temps en faisant les deux, c’est qu’il n’y a vraiment pas d’absolu. J’ai travaillé dans des agences très discrètes et j’ai travaillé dans des environnements clients très exigeants et très exigeants.

Si nous voulons généraliser en matière de recherche, je pense qu’il y a en fait plus de division à faire entre les agences et les marques qui se comportent comme des agences – contre tout le monde. Vous voyez de plus en plus de marques qui apportent et développent leurs propres équipes internes – à Leeds, nous avons NHS Digital, Sky et un certain nombre d’autres gros employeurs de la région qui le font – afin qu’ils puissent se spécialiser et vraiment s’impliquer dans comme le ferait une agence. Alors que de nombreuses petites marques auront un ou deux responsables marketing digital qui devront tout gérer. Parce que vous ne pouvez pas vous spécialiser de la même manière, et parce que vous devez vous étendre si mince, il peut être difficile d’avoir le même impact.

Je pense que les marques progressent tellement dans leur approche du marketing que le changement est probablement davantage lié à la question de savoir si cette spécialisation existe et si quelqu’un conclut un partenariat d’agence ou construit sa propre équipe interne. Mais il y a aussi, je pense, beaucoup trop d’entreprises qui ne reconnaissent pas la valeur que des choses comme la recherche peuvent ajouter à leur entreprise – et c’est pourquoi nous constatons les différences que nous faisons encore entre les deux.

Rebecca: À votre avis, quel est le niveau de connaissance de la recherche parmi les spécialistes du marketing dans leur ensemble? Ont-ils généralement une compréhension suffisante du référencement et du PPC?

Arianne: Cela dépend vraiment de la façon dont vous définissez «assez» – disons-nous que «suffisamment» est la capacité d’obtenir les résultats souhaités? Est-ce d’être à la pointe ou de connaître les bases?

Je pense que le niveau moyen de connaissances sur le PPC et le SEO est beaucoup plus élevé même chez la personne dans la rue – c’est drôle combien de fois je dirai aux gens ce que je fais dans la vie, et ils diront: “Oh oui, Je connais un peu le référencement, car j’ai ce site – peut-être pouvez-vous m’aider à l’optimiser? »Les gens en savent assez sur le fait qu’il s’agit d’une« chose », et il a été intéressant de voir ce changement d’un point de vue plus large des consommateurs. .

Rebecca: Je sais que la recherche payante est votre domaine de spécialité – en ce qui concerne le PPC, quels seraient, selon vous, les principaux défis liés à l’attribution et à la mesure?

Arianne: Le plus gros problème avec l’attribution, c’est que c’est si difficile à faire. Même Google a retardé le lancement de son propre produit d’attribution, ce qui montre à quel point il est difficile d’obtenir quelque chose comme ça. Chaque produit d’attribution sur le marché à l’heure actuelle a ses problèmes; aucun d’eux n’a vraiment réussi.

Il se pourrait bien que l’attribution ne soit jamais une chose. Avec les règles de confidentialité en ligne qui ont un impact sur la façon dont nous traitons des choses comme les cookies et les données traçables, cela pourrait être la fin du suivi et de l’attribution tels que nous les connaissons. Nous ne le saurons pas avant leur arrivée, car personne ne semble en savoir autant sur l’EPR ou n’est prêt à l’impact potentiel que cela pourrait avoir sur les campagnes, mais cela va être très intéressant.

Je pense que l’un des autres problèmes que nous avons avec la mesure dans notre industrie est que, souvent, nous suivons les mauvaises choses. L’une des choses sur lesquelles nous avons toujours presque déterminé la valeur du numérique est sa capacité à tout suivre au Nième degré. Cela signifie que lorsque nous exécutons certains types de campagnes qui sont un peu différentes, comme les campagnes d’affichage ou conçues pour stimuler la marque, les gens disent: «Eh bien, cela n’a pas produit de retour sur investissement.» Mais ce n’est pas supposé à! Nous avons presque créé cette culture où tout doit avoir un «ROI» ou cela ne vaut pas la peine.

Nous devons presque réévaluer à quoi ressemble le succès et quelles sont ces mesures. L’attribution aiderait énormément à cela, si nous pouvions le faire fonctionner, car être en mesure d’attribuer la valeur de chaque interaction ou de chaque impression avec un modèle qui pourrait le faire équitablement signifierait que nous pourrions lancer une campagne d’affichage et savoir exactement combien valeur qu’il a conduit. Mais avec les changements à venir, cela pourrait ne jamais arriver.

C’est vraiment intéressant, car nous savons ce que nous devons faire, mais il n’est peut-être pas possible d’y arriver.

Rebecca: pensez-vous que les spécialistes du marketing payant doivent contrer «l’effet de sélection» lorsque les consommateurs cliquent sur les annonces parce qu’ils sont prédisposés à acheter auprès d’une marque?

Arianne: C’est un autre exemple où je pense que l’attribution de tout ce que vous faites pour une marque est si importante. Si vous pensez à des choses comme les assistants vocaux, lorsque vous dites: «Hey, Alexa – achète-moi des piles», la première chose qu’ils vont faire est de regarder ce que vous avez acheté auparavant. Amazon vérifiera si vous avez déjà acheté ce produit, et si ce n’est pas le cas, il recherchera une version Amazon Choice de ce produit et vous le recommandera, ou examinera les meilleurs articles disponibles sur Prime, si vous êtes un client privilégié. S’il n’y en a pas, il recommandera le premier élément non Prime. Mais cela signifie qu’il deviendra si important d’avoir ces relations avec les marques.

Notre rôle de marketing va tellement évoluer au fil du temps pour essayer de construire ces relations de marque avec les clients comme nous le faisions auparavant – faire en sorte que les gens se sentent émotionnellement liés à une marque de lessive, de sorte que lorsque vous entrez dans le supermarché et voir cinquante choix sur l’étagère, vous choisissez la marque que vous avez vue à la télévision. Je pense que nous allons presque revenir au marketing comme ça, mais combiné avec la puissance du numérique.

C’est là que l’effet de sélection est si difficile, car nous savons déjà que les gens sont plus susceptibles de cliquer sur une annonce dans la recherche lorsqu’ils connaissent la marque, mais lorsque vous ne faites même pas le choix de cliquer, les choses sont encore plus réduites à une série de points de données, et les décisions sont prises encore plus sans que vous n’alimentiez consciemment quoi que ce soit, ce qui signifie que ces loyautés vont devenir encore plus importantes.

Pouvons-nous le contrer? Aucune idée! Mais je pense que nous pouvons trouver un moyen de ne pas l’exploiter peut-être, mais de tirer le meilleur parti des opportunités présentées.

Rebecca: Pour le moment, nous n’avons pas vu beaucoup de traction autour du shopping vocal – il y a eu un rapport divulgué d’Amazon qui a révélé seulement 2% des personnes qui possèdent un Amazon Alexa ont effectué un achat vocal. Pensez-vous que les assistants vocaux sont l’avenir de la recherche et de l’achat?

Arianne: Je pense que certains d’entre eux seront générationnels – la génération qui vient après nous, ou peut-être la suivante, sera tellement habituée à pouvoir parler de choses que cela deviendra la norme pour eux. À l’heure actuelle, certaines personnes sont beaucoup plus à l’aise de leur parler que d’autres. Il y a un réel potentiel dans la voix, mais à court terme, je ne pense pas que ce soit la solution que les gens disent que ça va être.

