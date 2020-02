Nous devons lutter contre les stéréotypes d’apprentissage dans le commerce de détail, écrit Robert Halfon

Robert Halfon MP signe une exclusivité pour Retail Gazette dans le cadre de la Semaine nationale de l’apprentissage.

Je suis ravi que le thème de la Semaine nationale de l’apprentissage cette année soit «Regardez au-delà».

En effet, selon les mots de mon actuel apprenti parlementaire Dan Swords, «nous devons arrêter le snobisme de l’apprentissage». De plus, nous devons encourager les gens à regarder au-delà de l’idée dépassée selon laquelle le commerce de détail est un premier emploi plutôt qu’une carrière.

Dans mon premier discours à la Chambre des communes, j’ai soutenu que nous devions changer la façon dont nous considérons les apprentissages afin qu’ils soient traités de la même manière que d’aller à l’université. Je crois fermement que nous devons transformer la nature de la formation professionnelle et des apprentissages et montrer qu’une carrière dans le commerce de détail peut offrir un travail bien rémunéré et de grande valeur si nous voulons donner aux jeunes les compétences dont ils ont besoin pour gravir les échelons des opportunités.

Alors que nous regardons au-delà des voies traditionnelles de l’éducation et de la formation, c’est une semaine appropriée pour souligner que le commerce de détail est également en train de se transformer et que nos rues principales doivent être repensées au-delà du commerce de détail. Il y a des milliers de personnes occupant des emplois qui n’existaient pas dans l’industrie il y a 10 ans et les détaillants modifient la façon dont ils gèrent leurs magasins pour inclure davantage d’offres basées sur l’expérience. Grâce à l’essor de la technologie et de l’intelligence artificielle, nous voyons beaucoup plus de possibilités pour les personnes ayant des compétences techniques de construire leur carrière dans le commerce de détail.

Ainsi, alors que l’industrie continue de traverser une période de changements importants, il est fantastique de voir les détaillants utiliser l’apprentissage comme une voie importante pour assurer la pérennité de leur entreprise. Il existe de nombreux programmes d’apprentissage dynamiques et diversifiés dans le commerce de détail, notamment le marketing numérique, l’ingénierie, la finance et le développement de logiciels. J’encourage tous les jeunes à vraiment regarder les nombreuses options que l’industrie a à offrir.

Alors qu’un apprentissage dans le commerce de détail offre un moyen de gravir les échelons des opportunités, la nature changeante de l’industrie et l’évolution des emplois jouent également un rôle clé pour combler le déficit de compétences auquel notre pays est confronté. Le commerce de détail fait partie intégrante de la quatrième révolution industrielle, des écrans tactiles dans les allées aux robots de service client et à la modélisation de simulation tout au long de la chaîne d’approvisionnement. C’est une période passionnante pour faire partie de l’industrie, car le commerce de détail crée plus d’opportunités pour les personnes de toutes les communautés, favorisant la mobilité sociale dans toutes les régions du pays.

Alors que l’industrie continue de jouer ce rôle important dans la société, il est tout aussi important de reconnaître que des défis subsistent. Les détaillants doivent voir la réforme du gouvernement dans le prochain budget si le programme d’apprentissage doit atteindre son plein potentiel – créer une main-d’œuvre digne de l’avenir. Des chiffres récents indiquent que les débuts de l’apprentissage sont en baisse et les détaillants ont identifié l’inflexibilité des règles de financement comme un obstacle majeur à l’adoption du programme.

À l’heure actuelle, il existe des limites trop restrictives sur le montant des fonds de la taxe d’apprentissage, ce qui signifie que les détaillants ne sont pas en mesure de s’engager pleinement dans la politique et de tirer le meilleur parti de l’apprentissage. Le soutien à la professionnalisation de l’industrie et à la promotion de carrières dans le commerce de détail doit faire partie de nos normes éducatives, d’autant plus que le commerce de détail est le plus grand employeur du secteur privé au Royaume-Uni.

Dans le cadre de la Semaine nationale de l’apprentissage 2020, je suis ravi de parrainer un événement au Parlement au nom du British Retail Consortium. J’accueillerai des apprentis travaillant actuellement pour des détaillants à travers le Royaume-Uni, notamment Sainsbury’s, John Lewis, Joules et The Company Shop. Il s’agit d’une occasion fantastique pour les apprentis de rencontrer des politiciens pour démontrer la valeur d’une carrière dans le commerce de détail.

Le gouvernement, les détaillants et les prestataires de formation ont tous un rôle à jouer dans la réussite de l’apprentissage et je suis déterminé à le faire. Pendant la Semaine nationale de l’apprentissage 2020, nous devrions tous prendre le temps de réfléchir à la façon dont nous contribuons à y arriver.

Robert Halfon MP était l’ancien ministre d’État chargé de l’enseignement supérieur, des compétences, de l’apprentissage et des carrières au ministère de l’Éducation 2016-2017 et ancien président du comité restreint de l’éducation.

