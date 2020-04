Nous sommes tous IMSS

Tatiana Clouthier Source: Courtoisie

Il ne fait aucun doute que la situation que nous traversons aujourd’hui nous montre comment chaque action a des conséquences. Bien sûr, cela peut être positif ou négatif.



Nous sommes arrivés à la situation actuelle pour trouver un système de santé saturé et à sa capacité maximale, et la pénurie systématique de fournitures médicales. Cette réalité montre que nous avons tous été coresponsable des mauvaises pratiques qui ont miné le système de santé mexicain. D’une part, pendant de nombreuses années, nous n’avons pas suivi le bon usage des ressources humaines, matérielles et immobilières destinées au secteur de la santé.

Cela comprend la façon dont les offres ont été faites et qui étaient les pharmaciens et les fournisseurs dont les contrats ont bénéficié. D’un autre côté, lorsqu’ils ont été rendus publics cas de corruption, nous n’avons pas fait attention à savoir si les personnes impliquées étaient ou non punies.

La corruption a gaspillé les infrastructures et les services de santé qui sont un droit fondamental de tous les Mexicains. Au cours du dernier mandat de six ans, nous sommes allés témoins de corruption et ses effets néfastes sur la vie de milliers de Mexicains. Au cours de cette dernière année, le gouvernement s’est engagé à modifier années de corruption et négliger le secteur de la santé. De cette façon, il a fini d’équiper ou de terminer plus de 40 hôpitaux abandonnés par les administrations passées, mais pas nécessairement uniquement de l’IMSS.

La situation défavorable à laquelle nous sommes confrontés aujourd’hui découle non seulement des décisions du gouvernement, mais aussi de la négligence individuelle. Beaucoup d’entre nous aujourd’hui sont conscients des dommages directs ou indirects que nous avons causés en enregistrant un travailleur avec un salaire inférieur, ou carrément, ne pas l’enregistrer auprès de l’établissement de santé, sous prétexte qu’il “vous convenait mieux” dans votre quinzaine.

De plus, nous réduisons les caisses de l’IMSS grâce à la pratique courante de augmenter les contributions celui-là fait à la sécurité sociale un peu avant de prendre sa retraite pour augmenter la pension qui sera obtenue.

Je me demande s’il y a avant cette économie qui atteint. Tout semble indiquer non, et aujourd’hui, avant la pandémie Nous sommes confrontés, ces problèmes accumulés nous obligent à faire d’énormes efforts. Malgré ces souhaits, nous constatons que d’une manière ou d’une autre le passé fait des ravages.

Grande leçon.

L’auteur est enseignante en administration publique, à vocation locale et étatique, ainsi que dans le domaine de l’enseignement. Il est défini comme un citoyen à temps plein.

