“Nous voulons offrir la mode” Made in the UK “”

“Nous visons à offrir la mode” Made in the UK “” – Phil Cody, fondateur de Cody & Co

Parlez-moi un peu de l’histoire de Cody & Co.

Cody & Co a été fondée et lancée en 2018. Après avoir travaillé dans l’industrie de la chaussure pendant 26 ans, la perspective de développer ma propre marque était une ambition de longue date. Après avoir pris contact et établi un accord de travail avec l’usine de Sheffield, nous avons passé les 18 mois suivants à rechercher et à construire la gamme et à concevoir le site Web. La marque a finalement été mise en ligne en octobre 2019.

Qui est le «co» de Cody & Co?

C’est à l’égard de toute personne qui collabore avec nous sur la marque à n’importe quel niveau de conception de formulaire au marketing. Toute marque est une collaboration d’esprits, c’est donc une reconnaissance de cela.

Quelle lacune sur le marché britannique de la vente au détail Cody & Co s’efforce-t-elle de combler?

Nous visons à offrir une mode «Made in UK». Offrir une gamme de produits qui a une touche plus continentale que les marques traditionnelles – et excellentes – fabriquées au Royaume-Uni. C’est ainsi que nous développerons la gamme, selon un angle plus directionnel mais avec une qualité britannique.

Phil Cody est le fondateur du détaillant en ligne Cody & Co, lancé en octobre 2019

En quoi le modèle commercial de Cody & Co est-il différent de celui de ses concurrents?

Nous sommes un détaillant pureplay, nous n’avons donc pas de modèle en gros ni de briques et de mortier. Ce faisant, nous pouvons charger le produit avec des matériaux haut de gamme et le proposer au client à un prix abordable mais accessible. En ajoutant seulement nos coûts et notre marge – sans tiers – nous pouvons maintenir des prix plus bas et rendre le modèle en ligne plus difficile pour nos clients.

Qu’est-ce qui attend Cody & Co pour 2020?

Nous prévoyons de consolider notre lancement et d’aller sur le terrain et de passer le mot – tout en faisant évoluer la gamme pour offrir à nos clients de la nouveauté tout au long de l’année.

Comment Cody & Co relève-t-il certains des défis auxquels fait face le secteur de la vente au détail?

Nous sommes Made in England, ce qui contribue à la durabilité de l’industrie de la mode et nous visons à être transparents avec nos clients afin qu’ils comprennent la structure des coûts, le processus de fabrication et les personnes derrière la marque.

Notre sentiment est qu’une grande partie du problème avec le secteur de la vente au détail est trop le même produit chez différents détaillants – et qu’il existe un réel désir de qualité et d’individualité venant des consommateurs.

«La vente en ligne et la vente au détail de briques et de mortier peuvent cohabiter très heureusement»

Selon vous, quel est le plus grand risque pour le secteur du commerce de détail, compte tenu du climat actuel?

Attention des consommateurs. Bien que personne ne soit encore moins bien techniquement, la tempête médiatique autour du Brexit donne l’impression que nous sommes en récession. L’énorme passage à l’achat en ligne a nui à de nombreux détaillants avec un portefeuille de magasins hérités, mais mon sentiment que la bataille en ligne vs briques et mortier trouvera un équilibre naturel, avec de nombreuses marques évoquant déjà la nécessité d’un mélange des deux canaux.

Décrivez votre rôle et vos responsabilités chez Cody & Co.

Nous sommes une petite entreprise, donc j’atteins la plupart des fonctions, du développement de produits à la stratégie marketing et sociale – nous travaillons avec des entreprises très talentueuses pour soutenir notre lancement qui a été une courbe d’apprentissage massive.

Parlez-nous un peu de vous et de votre parcours.

J’ai travaillé dans diverses entreprises de chaussures de Clarks, Rockport et du côté de l’offre, en travaillant avec des détaillants de rue et en s’approvisionnant en Extrême-Orient. Le rêve était toujours de travailler avec des usines britanniques et ce que nous pouvons faire maintenant est très excitant.

Qu’est-ce qui vous a poussé à la vente au détail en premier lieu?

Le père de mon ami possédait des magasins franchisés Clarks dans le Sud-Est où j’ai grandi – et je me suis retrouvé dans le programme de formation en gestion avec Clarks et en gérant des magasins pendant cinq ans. J’ai adoré l’immédiateté de ses relations avec les clients, mais mon amour principal était le produit et Clarks à l’époque était très axé sur les produits et la vente – j’ai appris énormément grâce à leur excellente formation sur les produits.

Comment votre expérience antérieure a-t-elle aidé votre emploi actuel?

À certains égards, cela peut être un inconvénient car vous avez tendance à trop penser aux choses, mais une vaste connaissance du secteur de la chaussure, des constructions de produits et des pratiques commerciales et des non-développements du produit m’a donné une bonne base dans ce que veulent les clients.

Quel est l’aspect le plus difficile de votre travail?

Manque de temps.

Et le plus gratifiant?

Voir le développement de produits prendre vie et ensuite quelqu’un l’acheter.

Quels conseils donneriez-vous à quelqu’un qui envisage de se lancer dans une carrière dans le commerce de détail?

Pensez à l’endroit où vous voulez qu’il vous emmène dès le départ et si vous travaillez pour les bonnes entreprises et que vous leur expliquez clairement vos intentions, vous pouvez probablement y arriver plus rapidement que dans la plupart des industries.

Un dernier mot?

Je pense que la vente en ligne et la vente au détail de briques et de mortier peuvent cohabiter très heureusement – nous explorerons certainement le concept de pop-up au cours de la prochaine année et plus nous aurons de variété dans nos rues, plus il y aura de monde pour sortir et regarder . J’ai hâte de voir un visage complètement différent du shopping britannique au cours de la prochaine décennie – c’est une chose vraiment excitante pour une partie de.

