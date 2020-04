Un nouveau token avec garantie Bitcoin sera lancé sur la Blockchain Tezos. Il sera émis par une société de cryptographie suisse the dans le but de rendre la CTB beaucoup plus accessible à tous.

Ces types de jetons sont appelés Enveloppéou enveloppé en espagnol. Et ils seront soutenus 1 à 1 dans la première crypto-monnaie au monde.

Un nouveau jeton Bitcoin sur la Blockchain Tezos

La société suisse de cryptographie derrière le projet de token qui sera appelé “Tokenized Bitcoin” (TzBCT), est la Bitcoin Association Switzerland.

Annoncée mercredi dernier, l’Association Bitcoin Suisse, la Fondation Tezos et divers partenaires publieront la première version tokenisée de Bitcoin sur la blockchain Tezos, tzBTC.

“Notre objectif avec TzBCT est de rendre le Bitcoin encore plus accessible et flexible pour tout le monde.”

Lucas Betschart, président de Bitcoin Association Switzerland, a déclaré

Toutes les personnes impliquées espèrent que ce sera le premier véhicule pour tout le monde. Dans le monde de la «Finance décentralisée» (DeFi) basée sur la technologie Blockchain de Tezos.

De plus, l’équipe de la firme suisse de cryptographie a l’intention de donner à Hodls de cette nouvelle crypto l’entrée dans deux mondes différents. La première est la capacité d’interagir avec les contrats intelligents sur la blockchain Tezos, la seconde que la valeur de chaque jeton est sauvegardée 1: 1 avec Bitcoin.

«Le TzBTC apporte la popularité et la liquidité du Bitcoin à la Blockchain Tezos. En outre, il gagne le potentiel de fonctionnalités riches rendues possibles par les contrats intelligents Tezos. »

Comment fonctionne TzBTC?

Selon l’équipe de la Bitcoin Association Switzerland, le jeton comprendra deux parties: “Keyholders” et “Gatekeepers”.

Les premiers sont les dépositaires des jetons, qui sont 4 entreprises reconnues dans le monde entier à l’extérieur et à l’intérieur du cryptoverse. Les entreprises sont Swiss Crypto Tokens, Inacta, Taurus et LEXR.

En revanche, ces derniers acceptent les bitcoins des utilisateurs et leur attribuent le TzBTC en échange. Il s’agit notamment de la société Bitcoin Suisse, Sygnum, Woorton, et Bity et Taurus.

“Prendre la plus grande crypto-monnaie et la connecter à la blockchain Tezos, c’est comme emmener le chemin de fer vers la mine d’or: cela permet la portabilité et ouvre des possibilités d’utilisation.”

Exprimé Armin Schmid, PDG de Swiss Crypto Tokens.

Quelle sera sa fonction?

Roman Schnider, directeur financier et chef de l’exploitation de la Fondation Tezos, a déclaré que l’ajout de Bitcoin n’est que le fer de lance de tous les projets que la fondation a en tête. Alors que la communauté développe des produits DeFi sur Tezos.

Bien qu’il s’agisse du premier jeton enveloppé de la société, il n’a pas encore beaucoup de produits entièrement développés pour le TzBTC. L’équipe espère qu’au cours des prochains mois, les «Atomic Swaps» seront prêts sur la Blockchain Tezos.

En outre, le jeton pourrait bientôt rejoindre le protocole StakerDAO basé sur Tezos, qu’il prévoit de lancer ce trimestre, selon son site Web. StakerDAO automatise l’allocation du capital pour le jalonnement sur divers altcoins à l’unisson, avec l’intention d’obtenir un retour pour les investisseurs.

