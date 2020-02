Nouveaux acteurs de la banque de financement et d’investissement: Francesco Canzonieri

En aval du plan stratégique 2019-2023 de Mediobanca, certains analystes ont souligné comment cette dernière gagne des parts de marché dans les opérations de fusions et acquisitions transfrontalières au détriment des grandes banques mondiales.

Il est tôt pour dire si ces prévisions se réaliseront, certainement à Piazzetta Cuccia, ils savent que maintenir une position de leader sur un marché devenu très compétitif nécessite la bonne quantité de talent et de détermination. Ce n’est certainement pas sans lui Francesco Canzonieri, 41 ans, qui depuis son entrée en Mediobanca, qui a eu lieu en 2014, a grimpé les positions pour devenir Co-responsable mondial du CIB et responsable pays pour l’Italie au son des opérations ramenées à la maison avec succès.

Un leadership acquis sur le terrain et reconnu par le marché. Francesco Canzonieri a amplement démontré ses compétences, thésauriser des prix et des placements dans les classements du secteur financier. En 2019, comme c’était déjà le cas pour 2018, Financecommunity l’a récompensé comme Meilleur M&A professionnel de l’année soulignant comment Francesco Canzonieri a suivi “en tant que sponsor principal les opérations italiennes les plus importantes, y compris les réorganisations, les fusions stratégiques et les partenariats à zéro”.

Francesco Canzonieri, les premiers pas

Né à Reggio de Calabre, sa parabole professionnelle et son personnage sont très proches des courants qui secouent la bande de mer face à la ville: impétueux. Débarqué à Milan grâce à une bourse, vous avez encore le temps d’obtenir un diplôme en économie et finance de Bocconi. Puis Londres est immédiatement où Francesco Canzonieri rejoint Goldman Sachs et passe par le gâchis de mois entiers sans jour de repos et nuits passées à la banque pour moudre les chiffres et les données.

Dans cette période, cependant, Canzonieri a eu l’occasion de rencontrer Massimo Tononi, une réunion importante à partir de laquelle naîtra une relation d’estime qui durera aujourd’hui. Quelques années passent et Canzonieri passe à Barclays où il commence à gravir les échelons pour devenir chef de la FIG Italie, VOIR, CEE et Russie.

L’arrivée de Francesco Canzonieri à Mediobanca

Au-delà des titres, le talent italien est désormais prêt pour un nouveau saut qualitatif et ici son destin revient à la croisée des chemins avec l’Italie. quand Alberto Nagel, ce qui donne PDG de Mediobanca conduit l’Institut à une transformation profonde, l’appelle à Milan pour diriger l’équipe des institutions financières EMEA, l’un des secteurs clés du commerçant de piazzetta Cuccia, Francesco Canzonieri ne peut pas refuser. La première et actuellement la seule opération de consolidation bancaire impliquant BPM et Banco Popolare a Mediobanca dans la salle de contrôle. Canzonieri à cette occasion a gagné le respect et l’estime même de ces clients initialement déplacés par les nombreuses manières directes et désagréables du jeune banquier.

Il fera sensation en avril 2018 sur merci à Carlo Messina, PDG d’Intesa Sanpaolo, qui en annonçant à la presse le transfert à Intrum de 12 milliards d’euros de prêts non performants et la Joint Venture dans l’activité de service salueront publiquement le travail de Canzonieri: «nous n’aurions pas été en mesure d’établir une relation commerciale et personnelle avec Intrum, sauf à travers l’action menée par Francesco Canzonieri“Il a dit à cette occasion, rencontrant le regard étonné des personnes présentes.

Dès lors, une série d’opérations brillantes le mènera à monter en grade jusqu’à la nomination en tant que Co-Head Global de CIB et Head Country pour l’Italie. Le reste est une histoire récente et nous ramène à l’actualité financière de ces mois. En 2019, toutes les plus grandes opérations de fusions et acquisitions italiennes portent la signature de Mediobanca et l’équipe de Francesco Canzonieri, pour un total de plus de 13 milliards d’équivalent. Il s’agit notamment de la réorganisation du groupe Gavio avec la fusion de SIAS en ASTM, du regroupement d’entreprises de 1,6 milliard entre Inwit et Vodafone Italia Towers et de la cotation de Nexi, la plus importante en 2019. Il y aurait quelque chose à régler, mais ce n’est pas le cas. est un mot qui fait partie du vocabulaire de Canzonieri et il est à parier que son objectif pour 2020 est de maintenir la banque une présence fixe aux grandes tables et de faire de la CIB le leader du marché des transactions transfrontalières sur les marchés de référence.