Nouvel ajout à l’équipe Binance

Le plus grand échange cryptographique du monde, Binance, a fait un ajout intéressant à son équipe, Lu Mai. Qui est-ce et jusqu’où peut aller l’équipe Binance?

Aujourd’hui 15 avril, Binance accueille Lu Mai, ancien chef de l’équipe de sauvetage technique et de services d’IBM, en tant que nouveau vice-président de la région Asie-Pacifique.

Qui est Lu Mai? Pourquoi rejoignez-vous l’équipe Binance?

Le communiqué de presse de Binance affirme que Lu Mai est diplômé du Département des sciences de la gestion et de l’ingénierie de l’Université de Stanford, qui se classe parmi les cinq premiers au monde.

En outre, la déclaration garantit que Mai possède une vaste expérience dans le développement et l’exploitation du domaine technique. À son tour, il a accompli des progrès considérables dans la recherche et le développement, la technologie des systèmes de serveurs et d’autres aspects.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, Mai a travaillé pendant 6 ans chez IBM. Il a occupé les postes d’ingénieur serveur, de chef de projet et de chef de service technique. Sans oublier, il était responsable de la construction de l’équipe technique de sauvetage et de service d’IBM Asie-Pacifique.

Sans aucun doute, pour le moment, il semble être un excellent ajout à l’équipe Binance. Prouver que la plus grande bourse du monde a besoin du meilleur des meilleurs lors de l’embauche de personnes.

En outre, Binance fait remarquer que Mai est également un entrepreneur, car il a fondé l’application “Haowu (物 物 APP, grossièrement traduit par” Good Goods App “) et la marque d’origine Nagu”. Mai a connu un grand succès dans ses efforts, augmentant la base d’utilisateurs de Haowu à plus de 2 millions de personnes en moins de deux ans.

Donc, sur le plan technique et professionnel, Lu Mai semble être le candidat idéal pour le poste étant donné sa longue carrière et son expérience. Mais que pensez-vous de la technologie Blockchain et du secteur en général?

Réflexions de Mai sur l’industrie de la cryptographie

L’industrie de la cryptographie a fait face à beaucoup de scepticisme basé sur la peur causée par l’inconnu. Par conséquent, il vaut la peine de demander ce que Mai pense de la blockchain et des crypto-monnaies. Êtes-vous prêt à faire partie de l’équipe Binance?

Dans le communiqué de presse, Binance affirme que Mai a déclaré ce qui suit: «L’industrie de la blockchain en est encore aux premiers stades de développement et son potentiel est incommensurable. En tant que leader dans cette industrie, Binance doit avoir suffisamment de place pour l’imagination à l’avenir et faire avancer l’industrie. “

Il a également ajouté qu’il était très heureux de pouvoir rejoindre l’équipe Binance pour travailler avec ses collègues à la recherche de nouvelles opportunités et de nouveaux défis.

Il semble donc que Mai, en plus d’avoir une carrière professionnelle exceptionnelle, soit ouvert sur les nouveaux défis et les nouvelles technologies.

Selon l’échange de crypto, l’objectif de Mai dans son nouveau poste sera de localiser les produits et services Binance pour mieux répondre aux besoins des groupes d’utilisateurs en fonction de sa région.

Le co-fondateur de Binance a assuré que Mai «avait un grand enthousiasme pour l’industrie Blockchain et avait une double vision de la localisation et de l’internationalisation. Nous sommes impatients de diriger l’équipe vers l’amélioration continue et l’innovation pour créer une nouvelle histoire dans la grande famille Binance. »

Que pensez-vous de la nouvelle constitution de Binance? Faites-le savoir dans la zone de commentaire.

