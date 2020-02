Nouvelle année record pour le fonds souverain norvégien, bénéfice de 180 milliards de dollars

Une nouvelle année record pour 2019 Fonds souverain norvégien, le plus grand du monde, qui a enregistré un bénéfice record de 1,690 milliard de couronnes norvégiennes (environ 180 milliards de dollars), grâce à un retour sur investissement de 19,9%. Ce sont les chiffres publiés par la banque centrale du pays, qui contrôle le fonds.

“Il s’agit de la plus forte augmentation de valeur en un an seulement de l’histoire du fonds”, a déclaré le gouverneur de la banque centrale du pays, Oeystein Olsen. A la fin de l’année, le fonds détient 70,8% de son actif en actions contre 69,1% à la fin du troisième trimestre 2019 alors que 26,5% de l’actif est investi dans le secteur obligataire (il était de 28, 1% à la fin du troisième trimestre 2019) “.

Le retour sur investissement de l’an dernier était de près de 34 000 $ pour chacun des 5,3 millions d’habitantsi qui vivent en Norvège alors que la valeur totale du fonds équivaut maintenant à environ 207 000 $ pour chaque homme, femme et enfant.

Cependant, les investissements en actions font du fonds norvégien le plus important au monde. Le fonds détient des participations dans plus de 9 000 sociétés cotées dans le monde, 39,8% du total. Apple Inc et Microsoft Corp ont contribué le plus au rendement du fonds en 2019, suivis de Nestlé SA, tandis que les pires résultats étaient attribuables à Nokia Corporation, Pfizer Inc. et Swedbank AB.

Parmi les autres domaines d’investissement, en revanche, 33,7% de l’Europe est représentée avec 1 846 sociétés bénéficiaires, et l’Asie-Pacifique pour 19,2%.