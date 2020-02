Nouvelle loi proposée pour une meilleure protection contre les retards de paiement

Les retards de paiement entravent la croissance des entreprises, mais sont courants. Ils sont souvent imposés à une petite entreprise par de plus grandes entreprises qui ont un plus grand pouvoir de négociation. Trouvailles photofinance.fr

Une nouvelle législation est proposée qui vise à réduire le stress et les difficultés financières causés par les retards de paiement aux petites entreprises.

Le ministre des petites entreprises, Stuart Nash, envisage des règles plus strictes concernant les pratiques de paiement entre entreprises.

«Les retards de paiement des grandes organisations aux petits fournisseurs peuvent être paralysants pour ces entreprises», a déclaré Nash.

«Je suis prêt à légiférer si nécessaire pour fixer des normes minimales en matière de délais de paiement. Aujourd’hui, j’ai publié un document de discussion qui présente des options pour de nouvelles actions. Je veux entendre les commentaires des personnes concernées avant de passer aux étapes suivantes. »

Les retards de paiement entravent la croissance des entreprises mais sont courants, a-t-il déclaré.

«Ils sont souvent imposés à une petite entreprise par de plus grandes entreprises qui ont un plus grand pouvoir de négociation. Les retards de paiement obligent effectivement les petits fournisseurs à être une source de crédit gratuit », a déclaré Nash.

«Lorsque les petites entreprises sont payées en retard, de nombreux propriétaires doivent recourir à l’épargne personnelle ou contracter des découverts bancaires pour couvrir leurs dépenses professionnelles. Les recherches de Xero indiquent que chaque jour, plus de la moitié des petites entreprises doivent au moins 7 000 $.

“Le cash-flow est roi mais les retards de paiement ou les délais de paiement prolongés sapent le paysage des petites entreprises.”

Dans le document de discussion, il invite à commenter deux propositions qui pourraient améliorer les pratiques de paiement interentreprises:

Un délai de paiement maximum de 20 jours pour que les petites entreprises soient remboursées plus rapidement de leurs services.

Le droit pour les petites entreprises de facturer des intérêts sur les factures en souffrance et des frais de recouvrement pour les retards de paiement.

D’autres options dans le document de discussion comprennent un régime de divulgation obligeant les grandes entreprises à rendre public leurs conditions de paiement et leurs délais de paiement, ou s’il devrait y avoir un code de pratique volontaire.

«Le gouvernement prend également des mesures pour prendre les devants en matière de pratiques de paiement rapide. Il fixe un objectif aux ministères de payer 95% des factures nationales en 10 jours ouvrables, d’ici juin 2020 », a déclaré Nash.

«Les changements proposés amélioreraient considérablement les flux de trésorerie interentreprises et donneraient aux petites entreprises plus de pouvoir pour gérer et récupérer les retards de paiement.

«Les petites entreprises sont un élément vital de l’économie néo-zélandaise, mettant sur le marché des produits et services innovants et essentiels et employant plus de 600 000 personnes.

«L’action proposée sur les pratiques de retard de paiement et les conditions de paiement oppressives est la dernière initiative gouvernementale conçue pour rendre le climat des affaires plus facile et plus équitable pour les petites et moyennes entreprises.»

Dans l’ensemble du gouvernement, Nash a déclaré qu’ils avaient:

a décidé d’éliminer les pratiques commerciales déloyales en modifiant la Loi sur le commerce équitable;

créer un fonds de capital-risque pour soutenir l’expansion de l’entreprise

instauré des crédits d’impôt pour la recherche et le développement;

revitalisé les économies provinciales avec plus de 530 projets grâce au Fonds de croissance provincial;

entrepris une modernisation de 12 milliards de dollars des infrastructures vitales comme les routes et les voies ferrées, ainsi que les établissements publics d’éducation et de santé;

uniformisé les règles du jeu de la TPS pour les petits détaillants, comme les libraires, qui rivalisent avec les fournisseurs étrangers;

des systèmes établis qui permettent à la facturation électronique de démarrer;

a décidé d’assouplir les règles permettant de reporter les pertes fiscales sur les années futures;

supprimé le fardeau de la dette pour les apprentissages et la formation tertiaire afin de stimuler l’offre de travailleurs qualifiés;

créé de nouveaux outils en ligne sur le site business.govt.nz pour faciliter l’accès au financement et renforcer les capacités et les compétences des propriétaires d’entreprise, entre autres mesures.