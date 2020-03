Nouvelle victime du Coronavirus: annulation du Mondial de l’automobile de Paris 2020

Une autre, le Mondial de l’Auto de Paris, qui se tiendra dans les premiers jours d’octobre 2020, a également été annulée. La grande foire parisienne était le seul événement de l’industrie en Europe qui avait les meilleures chances d’être organisé, mais les organisateurs ont pris la décision difficile d’annuler l’événement, compte tenu des effets du Coronavirus.

Un de plus est tombé. Le grand salon de l’automobile de Paris semblait être le seul grand événement du panorama et de l’industrie qui pourrait être laissé debout et dans lequel nous avons pu voir toutes les nouvelles que nous n’avons pas vues en mars dernier plus celles prévues, mais ce ne sera pas le cas. Six mois après avoir ouvert ses portes, ses dirigeants ont décidé d’annuler cette édition.

La grande crise du coronavirus est à l’origine de la décision convenue aujourd’hui, qui se reflète dans le communiqué publié et qui met en évidence la nécessité de faire face à la situation: “Compte tenu de la gravité de la crise sanitaire sans précédent dans laquelle le secteur automobile, fortement touché par la vague de choc économique, joue aujourd’hui sa survie, nous sommes obligés d’annoncer que nous ne pourrons pas maintenir la Salon de l’automobile de Paris dans son édition 2020 “.

Le Mondial de l’Automobile de Paris 2020 n’aura pas lieu, nous ne verrons pas les stands pleins de nouveautés

Pourtant, les plus hauts managers de l’événement ils recherchent des alternatives à célébrer, celles spécialement dédiées aux nouvelles formes de mobilité, en particulier dans les zones urbaines, le “Movin’On” et la “Smart City”. Justement ceux-ci sont dans l’air, puisque sa célébration est supposée quelques jours avant la grande foire, un préambule pour étudier la mobilité durable.

Il est indéniable que la pandémie provoquée par Covid19 fait des ravages dans la vie quotidienne de tous les citoyens, mais aussi dans une crise très profonde et forte qui afflige l’Europe l’ensemble de l’industrie s’est arrêté, en supposant d’énormes pertes pour les fabricants, très difficiles à récupérer, et avec le Salon de New York également en attente d’un fil avec la date non confirmée de fin août.

La vérité est qu’il y a ceux qui pensent que l’annulation du Salon de Paris a plus à voir avec l’implication des industriels dans une organisation de vos plans, en évitant les décaissements importants qu’implique le transfert et les installations d’un événement comme celle de la capitale française, qui nécessite un gros effort économique, dans une situation financière qui en demandera encore plus.

