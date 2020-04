Nouvelles approches de mesure du marketing numérique – Econsultancy

Les spécialistes du marketing doivent être conscients de l’impact des changements techniques et réglementaires de l’industrie sur la façon dont ils mesurent leur activité de marketing numérique. Pour certains, aucun changement ne sera nécessaire, pour d’autres, de nouvelles méthodes doivent être recherchées pour mesurer l’activité.

La meilleure méthode dépendra de l’objectif de chaque marque et de l’activité mesurée; il n’y a pas une méthode qui soit supérieure à l’autre. Ce briefing cherche à expliquer quelles méthodes de mesure sont disponibles pour le marketing d’aujourd’hui, et les avantages et les défis de chacun, pour permettre au marketing de prendre une décision éclairée sur la meilleure approche pour son entreprise.

Contenu:

Données de l’éditeur et de la plateforme

Mesure basée sur l’ID

Méthodologies basées sur des panels

Expériences contrôlées

Modélisation économétrie / mix marketing

Ce briefing est reproduit du Guide des meilleures pratiques de mesure de l’efficacité du marketing numérique d’Econsultancy.

