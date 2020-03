Nouvelles crypto de la semaine: coronavirus, prix du bitcoin et volatilité accrue

Parmi les informations les plus notables de cette semaine figurent celles liées au krach boursier dû à l’expansion du coronavirus COVID-19 et à la déclaration de cette maladie comme pandémie par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). À ce sujet, une analyse de la firme Santiment a révélé que lorsque les mots coronavirus et COVID-19 ont tendance, le prix du bitcoin chute considérablement. Pendant ce temps, la volatilité implicite de Bitcoin est passée de 55% à 65%.

Au cours de ces sept jours, le bitcoin (BTC) a enregistré l’une des chutes les plus drastiques en 2020 et son prix a chuté à 4 700 USD le 12 mars. La valeur de la crypto-monnaie a enregistré une perte d’environ 40% en 24 heures et de plus de 30% en une semaine. Au moment de la rédaction de cet article, le BTC est coté à 6 410 USD, tel que reflété dans le prix du marché en Amérique latine et en Espagne, selon le calculateur de prix de CryptoNews.

Ce sont les nouvelles les plus marquantes:

Une analyse par la firme Santiment a révélé que lorsque les mots coronavirus et COVID-19 ont tendance, le prix du bitcoin a considérablement baissé. La société a suivi les deux termes, à partir de décembre 2019, quand il n’y avait presque aucune mention, jusqu’en mars de cette année, via quatre plateformes de communication: Telegram, Discord, Reddit et des chats de commerçants professionnels. Par conséquent, il garantit que la peur généralisée a eu un effet indéniable sur les cotations de crypto-monnaieLa volatilité implicite de Bitcoin a monté en flèche, et est une aubaine pour certains des meilleurs investisseurs du monde. Le bitcoin a augmenté sa volatilité de 55% à 65% à partir du 8 mars à minuit, selon les données fournies par Skew. Ce paramètre, connu sous le nom de «volatilité implicite», évalue les attentes d’un marché sur la variation du prix d’un actif particulier au cours du mois prochain. La chute subie par le marché des crypto-monnaies a eu un nouveau jeudi soir 12 mars effondrement critique poussé le prix du bitcoin en dessous de 5000 $ pour la première fois en près d’un an. L’expansion mondiale du coronavirus COVID-19 ferait baisser les prix. Ce jour-là, d’autres marchés ont également subi des pertes. L’once d’or a perdu plus de 4%, le brut Brent a perdu plus de 8%, tandis que le WTI, l’indice le plus élevé du marché américain, a chuté de plus de 6%. Au moins deux des principales maisons de change de crypto-monnaie, BitMEX et Gemini, ils ont cessé de travailler brièvement entre le 12 et le 13 mars, alors que la volatilité du marché augmentait. Gemini a été déconnecté pendant environ 45 minutes jeudi soir, tandis que BitMEX a déclaré qu’il avait un “problème matériel” avec son fournisseur de services cloud. La chute du marché a également fait que dans cette dernière plate-forme, des règlements ont été effectués pour une valeur de 702 millions USD, le montant le plus élevé enregistré en 16 moisEn seulement deux mois pour la réduction de moitié du Bitcoin, la réduction qui portera la récompense minière de 12,5 BTC à 6,25 BTC, les attentes pour l’événement sont élevées. L’industrie minière se prépare à l’événement avec de nouveaux équipements et des réductions d’effectifs. Le marché et les analystes attendent également d’éventuelles répercussions sur le prix, sur la base des mouvements de la moitié précédente.

Marché: en économie, le marché fait référence à l’ensemble des transactions ou échanges d’un certain bien ou service effectués entre particuliers. C’est-à-dire tous les achats, ventes, modifications effectuées dans la devise X, objet, marchandise, etc.

