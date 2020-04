Nouvelles Ethereum en vedette du jour

Parmi les nouvelles Ethereum les plus importantes d’aujourd’hui, son prix est parmi les plus importants. ETH a eu une semaine relativement stable pour ce à quoi nous sommes habitués sur le marché de la cryptographie.

De cette façon, l’ETH a réussi à s’échanger bien au-dessus du niveau de résistance de 174. En fait, le prix de l’Ethereum a montré des signes haussiers ces derniers jours.

Au moment de la rédaction de cet article, l’ETH est évalué à 180 $ selon l’outil CryptoTrend, Crypto Online.

Un aspect très important est que l’ETH s’est échangé à un nouveau sommet mensuel près de 188 $ avant de commencer une correction à la baisse. Ainsi, le prix Ethereum était positionné en dessous du niveau de 180 $, mais les taureaux ont pu défendre et pousser à nouveau le prix.

Les principales nouvelles d’Ethereum pour aujourd’hui

Peut-on s’attendre à une tendance haussière pour Ethereum?

Hier, Artem Shevelev, analyste crypto et forex, a publié son analyse sur TradingView à propos d’Ethereum via son compte Twitter.

De cette façon, il a assuré que l’ETH pourrait diminuer à 175 $ – 176 $ et augmenter ensuite à environ 195 $.

Cependant, tout le monde n’est pas aussi optimiste sur le prix des ETH. Un autre analyste de premier plan, @TraderEscobar, a noté sur Twitter que chaque rebond effectué par l’ETH semble plus faible que le précédent. En conséquence, l’analyste explique qu’il ne voit aucun signe de rupture de la tendance baissière ETH / USD.

Ethereum 2.0 Live Testnet

Enfin, Ethereum 2.0 a franchi une nouvelle étape vers son lancement avec la première extraction et validation réussie d’un bloc sur le Testnet.

La semaine dernière, il a été publié par les développeurs de Prysmatic Labs, Topaz Test Network, inaugurant la phase 0 de Serenity. C’est certainement le début de la mise à jour tant attendue d’Ethereum, passant d’un mécanisme consensuel de preuve de travail (PoW) à une preuve de participation (PoS).

Nous devons garder à l’esprit qu’Ethereum 2.0 annonce non seulement un changement très attendu du mécanisme de consensus. En plus de cela, la mise à jour apporte un certain nombre de solutions d’évolutivité qui pourraient libérer tout le potentiel du réseau.

Par conséquent, le 16 avril, le réseau de test Ethereum 2.0 Topaz a été lancé par Prysmatic Labs, une équipe d’ingénieurs travaillant sur l’infrastructure technique d’Ethereum 2.0.

Il est pertinent de comprendre qu’un testnet permet aux développeurs de tester la stabilité et la fonctionnalité de Blockchain avant son lancement public.

Une fois le testnet Topaz terminé, le testnet final, appelé Diamond, commencera. En conséquence, le lancement initial du réseau central Ethereum 2.0 est provisoirement prévu pour juillet.

En conséquence, Ethereum 2.0 n’est pas encore prêt pour le lancement du réseau principal, mais chaque nouveau développement est une étape de plus. Sans aucun doute, c’est l’une des nouvelles Ethereum les plus importantes du moment.

L’intérêt institutionnel pour l’ETH augmente-t-il?

Grayscale, le gestionnaire de crypto-monnaie basé à New York, a rapporté que les transferts Ethereum de la société avaient atteint un record extraordinaire au dernier trimestre.

De cette façon, les nouvelles données proposées par la société montrent une augmentation de l’intérêt institutionnel pour Ethereum.

Dans l’ensemble, l’entreprise a connu l’afflux trimestriel le plus élevé sur tous ses produits depuis son lancement en 2018. Ainsi, elle a indiqué qu’au total, elle avait levé 503,7 millions de dollars ce trimestre.

Le rapport met en évidence la popularité croissante de l’Ethereum Trust, qui a enregistré un record de 110 millions de dollars d’entrées trimestrielles. Spencer Noon, responsable des investissements en crypto-monnaie chez DTC Capital, a indiqué via un tweet que les investisseurs institutionnels achetaient des ETH.

