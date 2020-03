Nouvelles rapides: Bitcoin augmente et développement de Blockchain

Le Bitcoin monte à 6800 $

Le Bitcoin a augmenté ses prix sur une base accélérée depuis vendredi, aidant la crypto-monnaie à retrouver une partie importante de la récente baisse. Le changement miraculeux de la crypto-monnaie a produit près de 90% des gains hebdomadaires.

Le prix actuel de la crypto-monnaie est de 6 550,00 $, l’élan haussier s’intensifiant au cours de la seconde moitié de la semaine. Soulignant cela après les nouvelles annonces d’impression de liquidité par les banques centrales à une échelle sans précédent.

Le Bitcoin monte face à l’une des situations financières les plus difficiles, il semble résister à son premier effondrement financier mondial. Soulignant que les analystes avaient fait valoir que les effets secondaires de la pandémie de coronavirus aggraveraient l’économie mondiale.

Le bitcoin augmente à long terme selon un chercheur technique

Le chemin de récupération du Bitcoin (BTC) pourrait être long, selon Rob Sluymer, chercheur technique au cabinet d’études de marché Fundstrat Global Advisors. Soulignant cela, il reconnaît qu’actuellement le Bitcoin est en hausse, mais le court terme est instable, il est donc engagé sur le long terme.

Selon un article, Sluymer a écrit dans une note sur la façon dont la stabilité de Bitcoin était compromise par la baisse des prix. Il a écrit:

“L’effondrement des crypto-monnaies au cours de la semaine dernière a reflété la panique de la” sortie de tout “qui a dominé toutes les classes d’actifs, qu’elles soient sur la défensive (obligations et or) ou non (actions). Les hauts et les bas les plus bas sont en place pour Bitcoin, laissant un profil compromis et potentiellement vulnérable à long terme. »

Pourtant, Sluymer a admis que Bitcoin est actuellement en hausse, restant au-dessus de sa moyenne de 200 semaines, ce qui, selon lui, est un niveau de soutien structurel à long terme pour la plupart des actifs. Il a également noté que cet indicateur fonctionnait pour Bitcoin en 2015 et 2018, ajoutant:

“Pour l’instant, techniquement, nous redonnerons au Bitcoin le bénéfice du doute qu’il essaie de toucher le fond, mais nous reconnaissons que Bitcoin aura probablement besoin de mois de consolidation pour réparer les dommages techniques maintenant.”

The Sandbox (TSB) a révélé avoir plusieurs sponsors de renom

Après avoir récemment annoncé une troisième pré-vente des espaces virtuels pour leur jeu convoité, The Sandbox (TSB) a révélé qu’ils avaient plusieurs sponsors de bonne réputation. Prouvant ainsi qu’il y a un intérêt pour le développement de la Blockchain, même dans les jeux.

Selon un communiqué de presse du 20 mars d’Animoca Brands, société mère de TSB Gaming, le troisième trimestre de 2019 a été particulièrement réussi pour le jeu.

Entre le 9 juillet et le 19 septembre, TSG a levé 2,01 millions de dollars, comprenant 83% de liquidités et 17% d’actifs numériques, ce qui signifie des jetons SAND et un simple accord pour de futurs billets à ordre. Les investisseurs comprenaient Square Enix, B Cryptos, Mindfulness Capital et True Global Ventures.

Sébastien Borget, COO de Pixowl et TSB

Gaming a exprimé son opinion sur le récent investissement:

«Le Sandbox est un pionnier de la blockchain, du NFT et du véritable espace de jeu de propriété numérique, et nous sommes ravis d’avoir Square Enix avec nous en tant qu’investisseur stratégique, soutenant notre vision ambitieuse de construire le métaverse où les créateurs peuvent créer des jeux dans ses TERRES et ACTIFS commerciaux sur notre marché de manière totalement décentralisée ».

Le code du protocole de base Ethereum est disponible sur GitHub

Le code de protocole en ligne ouverte qui permet de construire des systèmes privés sur la blockchain publique Ethereum a été publié sur GitHub, le 19 mars. Cela signifie que le protocole développé par EY, Microsoft et ConsenSys est accessible au public, favorisant ainsi le développement de la Blockchain.

Les transactions Ethereum blockchain étant

public et accessible à tous, les entreprises qui ont besoin

la confidentialité des données a eu tendance à implémenter sa propre blockchain

une version privée ou d’entreprise d’Ethereum.

Cependant, en utilisant des tests de connaissance zéro, un entreposage de données hors chaîne et des systèmes d’identité distribués, le protocole de base permet aux entreprises d’utiliser la chaîne publique Ethereum tout en préservant la confidentialité des données sensibles. Selon ConsenSys:

“Le protocole prendra en charge la tokenisation et les services financiers décentralisés sur le réseau principal d’une manière qui ne divulgue pas les actifs ou les activités de l’entreprise à des parties non autorisées, et laisse en toute sécurité les données commerciales dans les systèmes traditionnels.”

