Nouvelles rapides: Nouvelles alliances cryptographiques et violations

Ils ont arrêté l’utilisateur de Telegram qui a utilisé la cryptographie pour violer son enfant

Un auteur de pornographie juvénile de Telegram a été arrêté pour avoir créé un groupe de discussion à contenu sexuel. Notant qu’il a utilisé la crypto pour commettre ses violations, ceci étant son mode de paiement anonyme.

Le responsable l’a présenté en public après que des millions de personnes ont signé une pétition exigeant que le gouvernement coréen le nomme publiquement.

Cho Ju-bin, 24 ans, sous le nom d’utilisateur «Banksa» ou «médecin», a été arrêté et inculpé, avec 17 autres personnes, pour avoir diffusé et vendu des photos et des vidéos de l’exploitation sexuelle des femmes et des mineurs sur Telegram.

Cho a fait des centaines de millions de crypto pour ses violations dans les salles de chat Nth Room Telegram, qui comptaient jusqu’à 260 000 personnes.

Plus de 2,6 millions de personnes ont signé la pétition demandant que Cho soit nommé et embarrassé sur le site Web présidentiel de la Maison Bleue. “Merci d’avoir mis fin à ma vie imparable en diable.Il a déclaré mercredi devant le commissariat de police de Jongno à Séoul. “Je m’excuse auprès de ceux qui ont été blessés à cause de moi“

La National Policy Agency a retrouvé et arrêté 124 personnes au total qui auraient été impliquées dans le réseau porno Telegram. Cependant, le combat n’est pas terminé et, malheureusement, la crypto continuera d’être utilisée pour des violations de la loi.

Brave a annoncé des alliances cryptographiques avec Binance

Brave Software, un navigateur axé sur la confidentialité, espère faciliter le commerce de crypto-monnaie dans le navigateur, bien qu’il ne soit pas encore prêt. Pour cette raison, le soutien d’un expert est nécessaire, c’est pourquoi vous devez avoir des alliances cryptographiques.

Brave a annoncé son partenariat avec Binance pour développer un outil de trading de cryptage dans le navigateur qui permettra finalement aux utilisateurs de déposer, échanger, acheter et échanger le cryptage directement depuis le lancement de Brave Browser.

Là, un widget cryptographique nativement intégré exécute des actions via Binance et Binance.US, selon le pays de l’utilisateur.

Le widget offrira aux utilisateurs de Brave diverses options pour gérer les crypto-monnaies. Les utilisateurs pourront échanger des crypto-monnaies comme Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin et bien d’autres compatibles avec Binance.

On peut voir que parmi les alliances cryptographiques que nous avons exposées, cela pourrait être l’une des plus importantes, compte tenu du nombre massif d’utilisateurs qui utilisent Brave et Binance.

Les échanges sud-coréens aideront à lutter contre les violations de crypto

Selon les rapports, quatre échanges de

Les crypto-monnaies sud-coréennes aident les forces de l’ordre

locaux dans le cadre de l’enquête sur l’affaire dite des “énième pièces”

qui a fait les manchettes à travers le pays.

Selon le rapport publié par Chainnews. Upbit, Bithumb, Coinone et Korbit collaborent avec la police pour tenter de révéler l’identité des personnes impliquées dans le scandale de la pornographie juvénile.

La police sud-coréenne a déclaré qu’environ 10 000 personnes avaient rejoint les groupes Telegram à travers lesquels le matériel pornographique était distribué. Maintenir votre anonymat et protéger vos violations en utilisant la cryptographie.

La Fondation NEO a débloqué les fonds nécessaires pour poursuivre 2020

La Neo Foundation a annoncé le 25 mars qu’elle avait débloqué les fonds nécessaires pour continuer à fonctionner pour l’exercice 2020. Un total de 1 660 865 objets géocroiseurs ont été lancés, d’une valeur d’environ 11 millions de dollars, et il reste 27 800 303 objets géocroiseurs ( 190 millions de dollars).

Selon son article de blog, le livre blanc Neo permet à la Fondation de vendre sa participation dans NEO pour “soutenir le développement technologique de Neo, la croissance de l’écosystème et l’expansion de la communauté“

La fondation a également révélé qu’elle avait achevé l’examen financier pour 2019, avec un rapport annuel qui sera “rendu public prochainement” à la communauté.

Vous avez aimé le contenu? Partagez-le