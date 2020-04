Nouvelles rapides: réduire de moitié les effets et les effets du Bitcoin

Bitcoin Cash a eu sa moitié aujourd’hui

Aujourd’hui, la réduction de moitié de Bitcoin Cash (BCH), le cinquième plus grand actif cryptographique au monde par capitalisation boursière, a eu lieu et aura des effets sur le marché. Ses récompenses minières ont été réduites de moitié. Rappelant que la troisième division de Bitcoin (BTC) est sur le point de se produire dans un peu plus d’un mois.

La réduction de moitié est souvent encourageante car elle limite essentiellement l’offre et a historiquement entraîné une augmentation de la demande et des prix. Cependant, avec la pandémie COVID-19 qui fait des ravages sur les économies mondiales, les choses sont loin d’être normales pour le moment.

Le cinquième plus grand actif cryptographique par capitalisation boursière subira sa division de moitié aujourd’hui mercredi 8 avril. Le réseau Bitcoin semble beaucoup plus sain à l’approche de Halving. Avec moins de 36 jours, les prix et la métrique de la chaîne BTC s’améliorent.

Bitcoin Cash croît de 2,84%

Alors que l’écosystème de la crypto attend ce qui pourrait arriver avec le prix du BTC, en raison des effets de la réduction de moitié de mai, Bitcoin Cash verra ses récompenses réduites dans la journée de mercredi.

Le prix du Bitcoin Cash (BCH) a gagné 2,39% au cours des dernières 24 heures, atteignant 264,87 $ selon les données de CoinMarketCap au moment de la note.

Le ratio BCH / BTC est également en augmentation, atteignant le plus haut niveau depuis le 7 mars. Ainsi, la réduction de moitié aura probablement un impact sur la relation entre l’offre et la demande sur la crypto-monnaie de Roger Ver.

Par rapport à d’autres fourches, Bitcoin SV (BSV) connaîtra également sa réduction de moitié cette semaine. La crypto-monnaie fonctionne encore mieux que BCH pour l’instant, car elle a bondi de 13% au cours des dernières 24 heures.

Ben Askren change de nom sur Twitter pour promouvoir Bitcoin Halving

Alors que Bitcoin (BTC) se prépare à subir sa troisième division de moitié le mois prochain, au moins une figure éminente du monde du sport fait sa part pour promouvoir l’événement.

Ben Askren, ancien combattant de l’Ultimate Fighting Championship (UFC) et célèbre taureau Bitcoin, a changé le nom pour apparaître sur son compte Twitter en “Bitcoin Halving 13 mai”. Notant que Askren compte plus de 311 000 abonnés.

Le nom et la date font référence à l’événement officiel de réduction de moitié qui se déroule en un peu plus de 36 jours. Lorsque le nombre total de blocs dans le réseau BTC atteint 630 000, la récompense de bloc sera réduite de 12,5 BTC à 6,25 BTC.

À quoi s’attendre après cet événement?

Comme nous le savons, l’industrie de la cryptographie continue de se déplacer et Bitcoin Halving se rapproche de plus en plus. Comme nous l’avons déjà mentionné, Bitcoin Cash (BCH) aura sa propre réduction de moitié et vous pouvez voir un exemple réel de quelles répercussions il pourrait y avoir après un tel événement.

Un fait clair est que l’industrie des mineurs de crypto-monnaie subira plusieurs changements après cette réduction de moitié, en particulier ceux de BCH.

