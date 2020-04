Npl et coronavirus, la BCE a entamé des pourparlers pour créer une mauvaise banque

Certains hauts responsables de la BCE ont entamé des pourparlers à Bruxelles pour mauvaise banque qui nettoie les bilans des banques européennes des prêts non performants, avant la crise induite par le coronavirus peut frapper durement les bilans des institutions et entraver les flux de crédit à un moment très délicat pour l’économie.

Le Financial Times a rapporté que la Commission européenne avait exprimé des positions résolument hostiles sur le projet.

À contourner, dans le cas de la création d’une mauvaise banque, seraient les règles sur les renflouements bancaires, qui prévoient l’application de bail-insur les détenteurs d’obligations et de comptes avant de pouvoir “débloquer” l’intervention publique.

La mauvaise banque, rappelons-le, est un sujet qui assumerait l’achat auprès des banques (par titrisation) des crédits jugés insuffisants, en supposant l’essentiel des risques contenus dans ces titres. À ce stade, le fardeau des pertes dues aux créances douteuses serait transféré des banques à la mauvaise banque – si cette dernière était une société contrôlée par l’État, ce serait en fait une aide d’État.

“Les responsables de la BCE ont également eu des entretiens avec le département de la Commission pour la stabilité financière et les marchés des capitaux”, a indiqué le Ft.

“La leçon de la crise est que ce n’est qu’avec une mauvaise banque qu’il est possible de se débarrasser rapidement des prêts douteux”, a déclaré au Financial Times Yannis Stournaras, gouverneur de la Banque de Grèce et membre du conseil des gouverneurs de la BCE. Mais cela doit être fait rapidement. “

Ce n’est pas par hasard que le représentant du pays dont le système bancaire est le plus touché par le phénomène des prêts non performants (NPL) est exposé: au quatrième trimestre 2019, plus de 35% des prêts émis par banques de Grèce elle était problématique en raison (ratio Npl), contre 6,7% desItalie et 3,2% des Moyenne européenne.

Le problème est également extrêmement prononcé à Chypre, où le ratio de NPL atteint 17% et dans une moindre mesure également au Portugal (7,2%).