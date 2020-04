Numéros de TVA, destinataires de la suspension des cotisations et des paiements

8 avril 2020, par Alberto Battaglia

Le projet de décret-loi d’avril, qui, selon les prévisions du gouvernement, devrait être officiellement approuvé après Pâques, prévoit de nouvelles suspensions pour les taxes et les délais de contribution pour les numéros de TVA. Voyons quelles sont les hypothèses actuellement étudiées par l’exécutif.

Au total, le décret pourrait prévoir des dépenses de 35 milliards d’euros, dont une nouvelle prime pour les travailleurs indépendants qui pourrait passer des 600 euros prévus pour mars à 800 euros.

Pour les opérateurs commerciaux, artistiques et professionnels: dans le projet, la suspension, pour avril et mai, des paiements des retenues à la source et des cotisations de sécurité sociale et de sécurité sociale est envisagée, ainsi que de la TVA et des primes d’assurance obligatoires pour les salariés. Les paiements doivent être effectués en juin 2020 ou échelonnés en cinq versements mensuels toujours à partir de juin. Pour accéder à ces avantages, les conditions sont les suivantes:

Revenus ou honoraires ne dépassant pas 50 millions d’euros en 2019, avec une baisse du chiffre d’affaires ou des honoraires d’au moins 33% en mars 2020 par rapport à mars 2019 ou en avril 2020 par rapport à avril 2019.

Ou, des revenus ou redevances supérieurs à 50 millions d’euros en 2019, avec une baisse en pourcentage du chiffre d’affaires au cours des mois de mars ou avril 2020 égale ou supérieure à 50% (au lieu de 33%).

Ou encore, les contribuables dont l’entreprise a démarré après le 31 mars 2019 peuvent également bénéficier de cette suspension.

Exonération de la retenue à la source

Enfin, comme prévu par la Sole 24 Ore, une règle du décret en cours prévoirait également l’exonération de précompte mobilier pour les sommes perçues en avril et mai 2020 pour les contribuables dont les revenus ou redevances ne dépassent pas 400 mille euros en 2019 .

Cette exemption s’applique “pour le travail indépendant et les autres revenus ou pour les commissions, les agences, la médiation, les relations commerciales et les achats commerciaux, à condition que le mois précédent les contribuables n’aient pas engagé de dépenses pour la performance des employés ou assimilés ».

Si vous souhaitez des mises à jour sur la taxe et les taxes, le gouvernement italien saisit votre adresse e-mail dans la case ci-dessous:

En remplissant ce formulaire, j’accepte de recevoir les informations

relatives aux services mentionnés sur cette page conformément à

de la politique de confidentialité.

Votre inscription a réussi. Si vous souhaitez recevoir des informations personnalisées, remplissez également le

champs facultatifs suivants: