Numéros de TVA: en 2019 les plus de 35 ans avec l’augmentation forfaitaire des taxes

En 2019, environ 545.700 nouveaux ont été ouverts correspond à la TVA, avec une augmentation de 6,4% par rapport à l’année précédente. Par rapport à 2018, la hausse générale est portée par les personnes physiques (+ 10,5%), grâce aux adhésions au nouveau régime forfaitaire qui depuis l’an dernier a été porté à 65000 euros la limite de chiffre d’affaires.

Il ressort ainsi de l’Observatoire de la TVA 2019 du MEF selon lequel en l’an 263 043 sujets ont adhéré au régime, avec une augmentation de 34,5% par rapport à 2018 et ces adhésions représentent 48,2% du total des nouvelles ouvertures de Numéro de TVA. Fondamentalement, l’année dernière, ceux qui ont ouvert un numéro de TVA ont adhéré au régime de la taxe forfaitaire.

Nouveaux numéros de TVA: à quel âge ouvrent-ils et où

La taxe forfaitaire est essentiellement la taxe forfaitaire, c’est-à-dire caractérisée par untaux fixe, pas progressif. Pour les numéros de TVA, ce taux est de 15% avec un seuil de chiffre d’affaires de 65 milliers d’euros.

Selon les données récapitulatives 2019 dénoyautées par le MEF, 44,8% des nouveaux numéros de TVA de l’année dernière ont été lancés par des jeunes jusqu’à 35 ans et 32,5% par des sujets de la classe 36-50 ans. La comparaison avec l’année précédente montre une augmentation des ouvertures qui augmente à mesure que l’âge des débutants augmente (de + 5,8% de la classe la plus jeune à + 29,1 %% de la plus âgée).

En ce qui concerne la division territoriale, environ 44% des nouvelles ouvertures il est situé au nord, 22% au centre et 33,7% au sud et aux îles.

Par rapport à 2018, toutes les Régions affichent une augmentation de l’écart d’acquisition avec les plus importantes enregistrées dans la province de Bolzano (+ 11,9%), la Lombardie (+ 11,6%) et le Piémont (+ 11%); les plus contenus en Frioul V.G. (+ 0,5%), en Campanie (+ 1,4%) et en Sardaigne (+ 2%).

Les ouvertures sont principalement destinées à activités commerciales (19,7% du total), suivi de activités professionnelles (17,1%) et paragriculture (9,6%). Par rapport à 2018, les ouvertures pour l’enseignement (+ 22,5%), les activités professionnelles (+ 18%) et la construction (+ 12,4%) sont significatives dans les principaux secteurs. Les seuls principaux secteurs en déclin sont l’agriculture (-5,8%) et les activités manufacturières (-0,1%).