Oasis & Warehouse fait 2 promotions de salle de conférence pour renforcer l’équipe

Les deux promotions entrent en vigueur immédiatement

// Oasis et Warehouse fait deux nouvelles promotions

// Paula Stewart, MD de Warehouse, est promue chef des produits du groupe de mode

// Le directeur financier du groupe Matt Robinson promu directeur financier

Oasis and Warehouse aurait fait deux promotions dans le but de renforcer son équipe de direction.

Le groupe de mode a promu la directrice générale de Warehouse, Paula Stewart, au nouveau poste de chef de produit du groupe, a rapporté Drapers.

Stewart sera responsable des fonctions d’achat, de marchandisage, de conception et de marketing de marque pour Oasis et Warehouse.

LIRE LA SUITE:

Parallèlement, le directeur financier du groupe, Matt Robinson, a été promu directeur financier.

Les deux promotions entrent en vigueur immédiatement. Stewart et Robinson relèveront directement du chef de la direction du groupe, Hash Ladha.

Oasis and Warehouse a déclaré qu’aucun des rôles ne sera remplacé.

Stewart a rejoint l’équipe des achats Warehouse en 1994 et a été promu directeur de marque en 2012, avant de devenir directeur général en 2019, tandis que Robinson a rejoint le groupe en 2007 avant de devenir directeur financier d’Oasis et Warehouse en 2013, et directeur financier en 2014.

Les équipes immobilières, informatiques et de distribution relèveront désormais de Robinson, en plus des équipes financières.

Ladha a déclaré que Stewart et Robinson avaient fait leurs preuves au fil des ans.

En janvier, Oasis a révélé que la directrice générale Sarah Welsh partait rejoindre le groupe N Brown le 30 mars en tant que directrice générale de la distribution.

Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter gratuite quotidienne de Retail Gazette