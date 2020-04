Oasis & Warehouse: Qu’est-ce qui a mal tourné?

Oasis a été fondée en 1991.UN BREF CALENDRIER

1976: Warehouse a été fondée sous le nom de Warehouse Utility Clothing Company avec le premier magasin ouvert sur Duke Street à Londres.

1979: Le détaillant a ouvert son deuxième magasin sur Argyll Street à Londres, annonçant simultanément un changement de nom pour Warehouse.

1985: Warehouse a lancé son premier catalogue.

1991: Oasis a été fondée.

1995: Oasis a été introduite à la Bourse de Londres.

1998: Oasis a acheté les magasins Coast.

1999: Warehouse a ouvert son premier magasin international à Singapour.

2001: L’équipe de direction d’Oasis a acquis Warehouse via Sierra Acquisitions Ltd, avec le soutien de PPM Ventures. Warehouse a lancé son site Web.

2003: Oasis, Warehouse and Coast acquis de PPM Ventures par un rachat de gestion secondaire, soutenu par le groupe Baugur et un groupe d’investisseurs dirigé par la Kaupthing Bank.

Cette même année, la société de mode Mosaic Fashions est devenue le véhicule de rachat lors de l’acquisition des marques Karen Millen et Whistles.

2009: Mosaic Fashions est entré en administration en mars. La plupart des entreprises ont été immédiatement revendues à Aurora Fashions, une nouvelle société détenue conjointement par la banque islandaise Kaupthing – un important créancier de Mosaic et ancienne direction de Mosaic.

L’accord a permis à Aurora d’acquérir la majorité des magasins de détail en cours de Mosaic, notamment Coast, Warehouse et Oasis. Les principes n’étaient pas inclus dans cet accord et ont ensuite été achetés séparément par Debenhams.

Meg Lustman a été nommée au nouveau poste de directrice générale de Warehouse.

2010: Margaret Macdonald, précédemment directrice générale de LK Bennett, est devenue directrice générale de Coast, et Liz Evans a été nommée directrice générale d’Oasis.

2011: Karen Millen s’est séparée d’Oasis, Warehouse and Coast en tant que nouvelle société détenue par Kaupthing Bank – la même société mère qu’Aurora Group.

2013: Aurora a annoncé de nouveaux plans en mars pour une restructuration plus large. Dans ce cadre, Coast était séparé du reste du groupe, sous la propriété de Kaupthing, et il était prévu que Oasis et Warehouse soient fusionnés sous une nouvelle société mère unique, Fresh Channel. Les deux marques ont finalement fusionné pour former le groupe Oasis & Warehouse.

Liz Evans a été promue directrice générale du groupe.

2016: L’administrateur d’Aurora Fashions, Kaupthing Bank, a mis les détaillants en vente pour 100 millions de livres sterling.

2017: En septembre, des rapports ont révélé qu’un entrepreneur indien basé au Royaume-Uni recherché par Interpol travaillait sur un contrat d’acquisition de 60 millions de livres sterling pour Coast, Oasis et Warehouse. Emerisque Brands – la forme de capital-investissement détenue par Ajay Khaitan – a eu des discussions pour acheter le trio de détaillants à Kaupthing. En octobre, un processus de vente pour Aurora Group a été abandonné.

2018: Liz Evans est partie après huit ans chez Oasis & Warehouse pour rejoindre son rival FatFace. Le chef de l’exploitation, Hash Ladha, a été promu directeur général.

Cette même année, Aurora a placé Coast dans l’administration, qui a finalement été acquise par Karen Millen. Aurora et Karen Millen appartiennent à Kaupthing, donc Coast est resté essentiellement dans la famille. Alors que 600 emplois ont été sauvés, 300 ont été supprimés car l’accord a vu la fermeture de magasins, mais a conservé les opérations de concession, de gros et en ligne.

2019: Oasis and Warehouse a acquis le détaillant en ligne de vêtements pour hommes The Idle Man pour un montant non divulgué. En septembre, Oasis & Warehouse a enregistré une hausse de ses ventes et de ses bénéfices malgré un environnement commercial «difficile».

Au cours des 53 semaines précédant le 2 mars 2019, l’Oasis & Warehouse a vu son EBITDA augmenter de 20% à 11,5 millions de livres sterling grâce à l’ouverture de cinq nouveaux magasins «locaux» à Dorchester, Haslemere, Ilkley, Ringwood et Tenterden.

Les ventes totales du groupe ont augmenté de 6,5%, contre 293,2 millions de livres sterling en 2017/18, tandis que les ventes en ligne pour la période ont augmenté de 17% et représentent désormais 30% du total.

Les ventes à périmètre constant ont augmenté de 0,2% et le chiffre d’affaires total a baissé de 2%, imputable à la fermeture prévue de 11 magasins non rentables.

En avril 2019, Aurora Fashions a déclaré que l’administration de House of Fraser avait eu un impact de 5 millions de livres sterling sur les bénéfices d’Oasis & Warehouse, la blâmant en partie pour une augmentation de 10 millions de livres sterling de la perte avant impôts à 39,9 millions de livres sterling.

En août suivant, bien qu’ils ne fassent pas partie du groupe Aurora mais qu’ils appartiennent toujours à Kaupthing, Karen Millen et Coast ont été vendus au groupe Boohoo dans le cadre d’une administration préemballée. Tous les magasins et concessions de Karen Millen et Coast ont finalement fermé, car Boohoo n’a acquis que ses activités de propriété intellectuelle et en ligne.

Pendant ce temps, en octobre, Oasis a commencé à stocker des marques tierces sur son site Web pour la première fois en lançant des marques de The Little Mistress Group.

2020: En mars, Kaupthing a fait appel à des conseillers de Deloitte pour étudier la vente d’Oasis and Warehouse Group, la crise des coronavirus ayant incité le gouvernement à prolonger le verrouillage.

Le 14 avril, Oasis et Warehouse ont révélé qu’ils se préparaient à entrer dans l’administration, mettant en danger 2 300 emplois. Le lendemain, le groupe a déposé une demande d’administration, ce qui a entraîné la suppression immédiate de 202 emplois, tandis que 1 800 autres sont menacés car ils restent en congé.

Oasis, Warehouse et The Idle Man continueraient de négocier en ligne à court terme pendant que les administrateurs évalueraient les options.

Oasis and Warehouse négocie actuellement dans 92 magasins au Royaume-Uni, plus 437 concessions situées dans des détaillants tiers tels que les grands magasins.

LES RAISONS

Oasis & Warehouse est devenu l’un des derniers détaillants à déposer pour administration la semaine dernière et de nombreux experts ont déclaré à Retail Gazette que bien que la crise de Covid-19 ne soit pas principalement responsable de sa disparition, la pandémie était probablement la dernière goutte pour le déjà- groupe en difficulté.

Rob Harding, co-administrateur de Deloitte, a déclaré: «Covid-19 a eu un effet dévastateur sur l’ensemble du secteur de la vente au détail et notamment sur le groupe Oasis Warehouse.»

Le directeur général d’Oasis & Warehouse, Hash Ladha, a admis que les “nouvelles choquantes et difficiles” de l’administration ne pouvaient pas être prédites il y a un mois.

On peut soutenir que la pandémie de coronavirus a poussé la société au-delà des limites. Selon les dossiers publiés dans Companies House, aucune perte majeure n’a été enregistrée dans la perspective de son administration. En fait, Oasis & Warehouse a affiché une augmentation de 20% de son EBITDA à 11,5 millions de livres sterling au cours des 53 semaines précédant le 2 mars 2019.

“Le cash-flow est comme l’oxygène et si vous en mourez de faim, il ne faut pas longtemps pour qu’il entre dans l’administration”, a déclaré Andrew Busby, fondateur de Retail Reflections, à Retail Gazette.

Cependant, le partenaire d’insolvabilité du cabinet d’avocats Shakespeare Martineau, Sean Moran, a fait valoir qu’Oasis & Warehouse éprouvaient des difficultés, et une combinaison de réduction de la fréquentation de la rue principale, de loyers élevés dans certains magasins non rentables et de difficultés à garantir l’accès aux lignes de crédit, ce qui a provoqué la firme. S’effondrer.

L’année dernière, Oasis & Warehouse a été confronté à des difficultés, certains assureurs-crédit clés ayant cessé d’offrir du crédit à leurs fournisseurs et un certain nombre de magasins non rentables ayant été fermés pour protéger leurs bénéfices.

Bien qu’il s’agisse de signes d’un détaillant en difficulté, il y avait de nombreux détaillants dans la même situation mais avec une orientation différente qui leur a permis d’apporter des modifications à leurs modèles d’exploitation de manière rentable.

Le coronavirus a frappé au pire moment pour de nombreux détaillants dont le flux de trésorerie peut déjà avoir été proche de négatif. On peut dire qu’Oasis & Warehouse a également été touché du fait qu’il n’a pas exploité la technologie aussi efficacement que ses concurrents.

Rick Smith, directeur général du cabinet de conseil en affaires Forbes Burton, a déclaré qu’Oasis n’a pas réussi à diversifier son offre en ligne, c’est pourquoi “il a eu du mal à maintenir une sorte de solide emprise sur sa clientèle”.

René Stampfl, vice-président de la société de technologie de détail Meepl, a convenu avec Smith: «Covid-19 frappe les détaillants les plus durs qui n’ont pas investi dans l’expansion de leurs canaux de vente en ligne.

«Le paysage de la vente au détail change. Le commerce électronique continuera à gagner plus de parts de marché avec de nouvelles technologies comme la personnalisation de masse et les vestiaires virtuels, créant ainsi de meilleures expériences d’achat en ligne.

«Les magasins de briques et de mortier ont un coût fixe élevé comme le loyer, le nettoyage et les salaires des employés. Les boutiques en ligne n’exigent aucun loyer à plusieurs emplacements de choix et ont moins de salaires à payer.

«Le gouvernement fermant les magasins non essentiels, auxquels appartiennent les magasins de détail, les revenus des magasins de briques et de mortier restent complètement éteints. Associé à des coûts fixes élevés, il s’agit d’un mélange toxique.

«Sans une forte présence numérique, les magasins de briques et de mortier ne peuvent pas transférer leurs activités vers le monde en ligne et être compétitifs.»

Les problèmes d’Oasis & Warehouse semblent avoir commencé avant l’épidémie. Lorsque Ladha a déclaré la semaine dernière que Covid-19 avait eu un «effet dévastateur» sur l’entreprise, il a peut-être laissé entendre que la société avait été forcée de passer sous administration en raison de la pandémie.

Sans aucun doute, Oasis & Warehouse opère dans un marché concurrentiel où la fidélité des clients devient plus difficile à maintenir. Il y a également eu une forte concurrence de la part des marques en ligne entrant sur le marché sans les frais généraux des magasins et les capacités de développement rapide des produits.

Plus le verrouillage se prolongera, plus les détaillants susceptibles de tirer le meilleur parti de leurs revenus des ventes traditionnelles seront plus susceptibles de souffrir de la situation. Mais il y a encore de l’espoir. Oasis & Warehouse peut encore avoir un avenir dans la rue principale du Royaume-Uni si elle parvient à trouver un acheteur dans le processus d’administration. Cet acheteur devrait également chercher des moyens d’étendre ses canaux numériques et d’adapter des concepts innovants de briques et de mortier.

