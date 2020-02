Obligation verte: les actifs sous gestion ont plus que doublé en un an

10 février 2020, par Alessandra Caparello

La popularité et la question croissantes des lien vert il conduit à une croissance significative des fonds «verts», tant en nombre qu’en actifs gérés.

Forte croissance des émissions d’obligations vertes

Les obligations dont le produit est utilisé exclusivement pour financer des projets environnementaux gagnent en popularité, comme le montre la recherche de Scope Explorer, qui fait grimper certains chiffres. Qu’il suffise de dire qu’au cours du premier semestre 2019, 118 milliards de dollars américains ont été émis dans le monde obligations vertes, soit une croissance de 48% par rapport au premier semestre de l’année précédente. L’Allemagne est le cinquième émetteur mondial d’obligations en volume d’émissions et le gouvernement allemand prévoit de lancer une obligation verte l’année prochaine.

Exploitation des fonds obligataires verts: les actifs atteignent plus de 5 milliards

Les fonds d’obligations vertes ont des normes ESG minimales (environnement, social et gouvernance) qu’un émetteur doit se réunir pour être admissible à l’investissement. Il s’agit notamment de l’application de critères d’exclusion, d’un dépistage environnemental positif et de rapports d’impact. Les plus fréquemment exclus des portefeuilles des fonds d’investissement verts sont les fabricants d’armes et d’autres secteurs controversés tels que la production de tabac ou de charbon.

Le nombre de fonds d’obligations vertes s’élève à 29 et les actifs sous gestion atteignent 5,8 milliards d’euros. La forte demande d’investissements durables, en particulier chez les investisseurs institutionnels, a conduit à de nouvelles émissions de fonds d’obligations vertes cette année.

Fin octobre 2019, 29 fonds d’obligations vertes ont été approuvés à la vente en Allemagne contre 24 en octobre 2018). Les 29 fonds ont un volume total d’un peu moins de 5,8 milliards d’euros. Il s’agit d’une augmentation d’environ 150% par rapport aux données de l’étude Scope de l’année précédente.

Tous les fonds ont également reçu de la recherche rendements positifs entre 0,8% et 9,7% à fin octobre 2019.

