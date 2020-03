Obligations: croissance sous le signe des obligations vertes

Que je lien vert pour le mieux, le monde de la classe d’actifs obligataires est sous les yeux de tous. Mais pour nous aider à comprendre combien cette revue vaut en termes quantitatifs ou en dollars, cela nous aide Évaluations mondiales S&P partager une étude sur le développement des obligations durables en 2020 et comment leurs obligations vertes seront le moteur de leur croissance.

Une montagne durable

Nous partons, bien sûr, de la conclusion du rapport: «Les problèmes mondiaux de la dette durable dépasseront 400 milliards de dollars en 2020, tirée par la poursuite de l’innovation et la croissance des obligations de label vert auxquelles s’ajoutera l’impulsion donnée par la diffusion d’autres nouveaux instruments de dette durables “.

Depuis quelques années, les obligations vertes sont parmi les protagonistes du boom obligations durables dans le monde. Ce rôle se renforcera au cours de cette année. En effet, les experts de la société de notation prédisent que les obligations vertes resteront le principal type de dette durable. Cependant, quelque chose change lentement.

Pour mieux dire, quelque chose enrichit la tendance générale de croissance. “Nous prévoyons également – indique le rapport – que le marché de la dette durable continuera de se diversifier et d’innover, car les investisseurs recherchent d’autres moyens de contribuer aux objectifs de durabilité”.

Une tendance toujours forte.

Selon les prévisions de S&P Global Rating, le marché montre peu de signes de baisse. Selon l’évaluation globale de S&P Global Ratings, des fondamentaux solides du marché et des conditions de crédit positives persistantes dans le secteur privé devraient soutenir la poursuite de la croissance des émissions vertes au cours de l’année à venir.

De quels chiffres parlons-nous? Compte tenu du fait que, comme on le voit, le chiffre mondial sera d’environ 400 milliards de dollars, la question sur le marché des obligations en label vert pourrait atteindre près de 300 milliards de dollars en 2020, après avoir atteint un record de 238 milliards en 2019 selon la Climate Bonds Initiative. Bien que les obligations vertes ne représentent encore qu’une part mineure des émissions obligataires mondiales, ce pourcentage augmente, atteignant désormais environ 3,5% du total, contre moins de 1,0% il y a cinq ans.

Cette croissance, selon les analystes, est considérée comme un phénomène de long terme, avec des interventions en sa faveur par les États et les organismes de régulation, notamment dans Europe, agissant comme un catalyseur pour l’émission privée.

“En revanche – soulignent les analystes de S&P Global Ratings -, nous pensons que cette croissance ne suffit pas à combler l’écart financier entre la dette soutenable disponible et les investissements nécessaires à la transition vers une économie sobre en carbone et résiliente au climat, que les Nations Unies estiment au moins 60 000 milliards de dollars d’ici 2050 “.

Instrument de lutte contre le changement climatique.

Un grand coup de pouce pour écarter les obligations vertes vient de demande de ressources pour la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique.

En 2019, 80% des recettes étaient destinées aux énergies renouvelables, à l’efficacité énergétique des bâtiments et aux initiatives de transports propres. «Alors que certains nouveaux secteurs sont entrés sur le marché parmi les émetteurs privés, les émetteurs dans leur ensemble sont restés dominés par les services publics, les sociétés immobilières et les sociétés de transport.

À notre avis – expliquent les experts – cela est dû au fait que ces secteurs créent une source de revenus directs et immédiats pour les investisseurs, par rapport à des secteurs tels que l’agriculture et la foresterie “, parmi lesquels on peut certainement aussi inclure le reboisement.

Mais même dans les obligations vertes, il vaut mieux se diversifier.

Pour l’instant, le marché des obligations vertes se concentre donc, au niveau des produits, sur certaines problématiques spécifiques de la famille des financements écologiques.

Dynamique qui, selon les analystes de S&P Global Ratings, “est en contradiction avec les conclusions du rapport sur les 1,5 degrés du Groupe d’experts intergouvernemental Celsius sur le changement climatique, qui a souligné la nécessité pour tous les secteurs de l’économie de contribuer à l’atténuation des changements climat “.

