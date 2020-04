Obtenez une certification convoitée de gestion de projet avec cette formation de 50 $

Obtenez la certification de gestion de projet et aidez votre entreprise à prospérer dans les moments difficiles.

11, 2020

La pandémie de coronavirus a mis les entreprises de toutes tailles en mode d’urgence. Pour de nombreuses petites entreprises, cela signifie fermer leurs portes et affronter la tempête. Pour les plus gros, cela peut signifier des licenciements et, surtout, devenir plus léger et plus efficace. Dans de nombreux cas, cela signifie engager ou promouvoir des chefs de projet capables de superviser la croissance Lean dans une période difficile. Si vous êtes préoccupé par votre position dans cette économie fluctuante, envisagez d’acquérir des compétences en gestion de projet dans le pack de certification essentiel du gestionnaire de projet.

Les chefs de projet peuvent commander des salaires à six chiffres dans le meilleur des cas, mais en période de coupure, il s’agit davantage de sécurité d’emploi. Les experts aux compétences très recherchées bénéficieront d’une plus grande sécurité d’emploi.

Dans cet ensemble de dix cours, vous apprendrez certaines des méthodologies et des outils de gestion de projet les plus populaires et les plus puissants d’aujourd’hui. Vous recevrez des cours intensifs en Agile, Scrum et même un guide d’étude pour l’examen Project Management Professional (PMP) ®. Au-delà de ces méthodologies, vous vous plongerez dans les programmes de gestion des flux de travail comme JIRA et la méthodologie de productivité comme Kanban. Il y a même un cours sur l’amélioration de votre mémoire pour vous aider à devenir un leader plus efficace.

Développez les compétences nécessaires pour devenir un leader indispensable dans votre entreprise. Le pack de certification essentielle du chef de projet est en vente maintenant pour 49,99 $.

