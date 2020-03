Officiel, le Salon de Genève est annulé par le Coronavirus

Au milieu de la crise mondiale causée par le coronavirus, qui a déjà confirmé les premiers cas dans notre pays dans les dernières heures, l’un des plus importants échantillons automobiles de l’année, le Salon de Genève, a été officiellement annulé quelques jours plus tard. d’ouvrir ses portes

Les organisateurs de cet événement, l’un des plus importants d’Europe, en avaient déjà parlé, précisant qu’ils analysaient la possibilité de l’annuler, situation qui s’est conclue dans l’annulation officielle, après le déclenchement de la maladie qui s’est installée cette semaine en Italie. et cela s’est également étendu au Brésil et maintenant au Mexique.

La décision de fermer les portes de ce salon a été prise après le signalement du premier cas de coronavirus détecté en Suisse mercredi dernier et que quelques heures plus tard, le chiffre est passé à 15 personnes infectées, les autorités suisses ont interdit les congrégations publiques, qui comprennent l’échantillon automobile qui attire chaque année des milliers de journalistes du monde entier.

“Nous regrettons cette situation, mais la santé de tous les participants est notre principale priorité. C’est une cause de force majeure et une perte énorme pour les fabricants qui avaient massivement investi en leur présence à Genève. Cependant, nous sommes convaincus qu’ils comprendront cette décision », a déclaré Maurice Turrettino, président du conseil d’administration de la Fondation

.