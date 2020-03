officiellement la meilleure ville d’Europe pour les affaires en 2020/2021

Manchester est le fer de lance de la Northern Powerhouse, et les derniers classements confirment sa position comme l’un des meilleurs emplacements commerciaux pour investir au Royaume-Uni.

Malgré l’incertitude économique et politique qui domine les attitudes depuis 2016, les villes britanniques se sont maintenues par rapport au reste de l’Europe.

Dans un nouveau rapport du Financial Times, intitulé fDi Villes et régions européennes du futur 2020/21, Manchester se démarque en particulier. De manière impressionnante, sur chaque grande ville d’Europe, elle arrive en cinquième place dans le top 10 des villes les plus performantes de l’avenir. Quatre villes allemandes – Francfort, Hambourg, Düsseldorf et Stuttgart – sont en tête de liste.

Mais c’est dans la catégorie convivialité que Manchester se démarque. Il est arrivé en première position dans cette section, démontrant que son attrait en tant que centre d’affaires est plus élevé que partout ailleurs en Europe. Le Royaume-Uni se classe généralement bien dans cette catégorie, les villes britanniques occupant quatre des 10 premières places. Il s’agit de Leeds (3e), Glasgow (4e), Sheffield (6e) et Birmingham (8e).

Meilleur potentiel à Manchester

En termes de connectivité, Manchester est arrivé en deuxième position dans le rapport, derrière Rotterdam aux Pays-Bas. Manchester abrite son propre aéroport international, le reliant au reste de l’Europe, à l’Asie et aux États-Unis. Il est également extrêmement bien relié par train au reste du Royaume-Uni. Cela s’améliorera considérablement avec la deuxième phase de HS2 à l’avenir, ainsi que les améliorations promises de Northern Powerhouse Rail.

Pour son potentiel économique, Manchester figure également dans le top 10 des grandes villes européennes. Elle occupe la 9e place et est la seule ville du Royaume-Uni à figurer en tête du classement. La VAB du Grand Manchester est d’environ 62,8 milliards de livres sterling, avec 1 322 200 personnes occupées. Les coûts d’exploitation sont également estimés à 40% inférieurs à ceux de Londres (chiffres Invest in Manchester). Le fait qu’il occupe un rang élevé dans la dernière liste montre son potentiel d’avenir prometteur.

Étayage nord

Un nombre croissant d’entreprises ont déménagé à Manchester ces dernières années, et cela devrait se poursuivre. Alors que les loyers commerciaux sont moins chers, le bassin de talents de la ville est également impressionnant. Les universités de la ville ont l’un des taux de rétention des diplômés les plus élevés, il y a donc une forte concentration de jeunes professionnels. Alors que Londres devient plus chère, plus de personnes que jamais recherchent une meilleure qualité de vie dans le nord de l’Angleterre. Manchester est l’un des principaux objectifs pour cela.

Certains grands noms du monde des affaires ont déjà des bureaux et un siège à Manchester. La BBC, ITV, Google, Amazon, Microsoft et Talk Talk ne sont que quelques-unes des entreprises qui s’y sont installées. En conséquence, la zone urbaine centrale s’est considérablement développée dans la ville, augmentant son attrait.

La population a également augmenté et le centre-ville pourrait avoir 100 000 habitants de plus d’ici 2025. Pour les entreprises, cela fait de Manchester un endroit clé à considérer.

Et la propriété?

Le marché immobilier de Manchester fait de grands progrès pour répondre à la demande sans cesse croissante. Le volume des projets immobiliers qui devraient être achevés cette année devrait battre le record actuel pour 2019, selon Deloitte. Cela comprend un projet de 8 800 unités résidentielles.

Avec un marché du travail en expansion, le secteur locatif de la ville devrait continuer de prospérer. Manchester est actuellement considéré comme l’un des meilleurs endroits au Royaume-Uni pour être un propriétaire locataire. Les prix des logements, les rendements locatifs et la demande résidentielle sont tous favorables dans la ville, et il y a des opportunités pour chaque investisseur.

Alors que Londres continue d’être favorisée par certains acheteurs internationaux et locaux, Manchester est un concurrent proche. Le dernier rapport du Financial Times suggère pourquoi la ville pourrait même surpasser sa popularité actuelle en tant que premier lieu d’affaires et d’investissement à l’avenir.

Chez BuyAssociation, nous pouvons vous offrir une gamme d’opportunités d’investissement, dont un certain nombre à Manchester. Parcourez notre page d’investissements pour un instantané, ou inscrivez-vous gratuitement pour un accès complet.