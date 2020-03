Ogier, après sa sixième victoire au Mexique: “Ce rallye n’aurait pas dû avoir lieu”

Le français Sébastien Ogier il avait plus que suffisamment de raisons de célébrer sa victoire au Rallye du Mexique. Cependant, le pilote Gap a conquis sa sixième victoire dans l’épreuve qui s’est tenue à Guanajuato, en plus d’ajouter son premier succès en tant que pilote Toyota Gazoo Racing. Malgré tout, Ogier n’a pas voulu célébrer le résultat obtenu au Mexique en raison de la situation dans laquelle le rallye s’est déroulé. En fait, Sébastien a assuré que le Rallye du Mexique n’aurait pas dû être contesté par la pandémie mondiale de COVID-19, un virus qui a également touché plusieurs personnes au Mexique.

Malgré sa position de nouveau leader du WRC avec sa victoire au Mexique, Sébastien Ogier a été très critique avec la résolution de la FIA et du promoteur local de poursuivre le Rallye du Mexique, même après la décision d’annuler la dernière étape pour améliorer le retour des pilotes et des équipes en Europe: “Cette victoire se sent complètement différente des autres j’ai réussi. Ce rallye n’aurait pas dû avoir lieu. La protection de la vie humaine doit être au-dessus de tous les autres intérêts et, bien sûr, au-dessus des courses. Si nous mettons des fans en danger ici, cette victoire n’a aucune valeur“

Dans ce sens, le conducteur de Toyota a ajouté: “Certainement, c’est une très étrange victoire pour moi. Je ne voulais pas participer et je me suis convaincu de le faire et j’ai fait mon travail, mais la protection des fans doit venir en premier et j’espère que nous n’avons fait aucun mal à nos amis du Mexique. Au niveau sportif, je pense que nous avons eu une bonne course, deux jours sans erreurs. Nous avons poussé quand il le fallait et nous avons contrôlé le rythme jusqu’à la fin du rallye. Le Mexique est un grand défi et il est encore très positif d’ajouter ces points pour le championnat“