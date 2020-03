OHL obtient des travaux routiers aux États-Unis

OHL a remporté deux contrats de travaux routiers en Californie, aux États-Unis, pour un montant total de 58 millions de dollars (environ 51 millions d’euros), selon la société.

La société détenue par le groupe Villar Mir renforce ainsi le portefeuille de travaux de construction dont elle dispose dans ce pays, l’un de ses marchés stratégiques, tout en continuant à négocier l’entrée dans son capital de la famille mexicaine Amodio.

Quant aux projets réalisés maintenant, ils sont situés à Los Angeles et à San Bernardino, et tous deux ont été primés par le California Department of Transportation (Caltrans).

Plus précisément, OHL a pris la construction d’une barrière de sécurité en béton de 24 kilomètres de long sur une route nationale qui traverse le comté de Los Angeles pour un montant de 34,5 millions de dollars (environ 30,8 millions d’euros). L’objectif des travaux est de remplacer le système de confinement actuel et obsolète.

Parallèlement, dans le comté de San Bernardino, le groupe s’est vu attribuer la rénovation de la chaussée en béton de la voie poids lourd et autoroute Interstate 15 dans le but de maintenir une circulation fluide. Ce sont des travaux estimés à 23,6 millions de dollars (environ 21,1 millions d’euros).

