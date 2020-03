Olga González quitte la direction financière de Walmart de México

“Pendant le mandat d’Olga en tant que directeur financier, Walmex a connu des réalisations sans précédent, ayant obtenu des résultats exceptionnels grâce à une stricte discipline dans l’allocation et l’utilisation du capital”, a déclaré la société dans un communiqué à la Bourse mexicaine (BMV). ).

González fait partie du classement The 100 Most Powerful Women in Business 2020, préparé par Expansión. Cette année, il a été classé numéro neuf.

Milton Brandt, directeur des finances de Walmart pour l’Amérique centrale, prendra la relève de manière intérimaire, a indiqué le cabinet.

«La nomination de notre directeur financier permanent sera annoncée dès que possible. Olga et Milton travailleront ensemble pour réaliser une transition réussie, ce qui, nous en sommes sûrs, sera réalisé en raison des postes que Milton a occupés à la fois chez Walmex et Walmart et de leur vaste expérience, qui sera décrite plus loin », a déclaré la société.

.