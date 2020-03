Omt: quelle est l’arme finale de la BCE créée par Mario Draghi

Tout le monde se souvient parfaitement que Mario Draghi, en juillet 2012, a prononcé le fameux “tout ce qu’il faut». C’est une expression qui a convaincu les investisseurs qu’il aurait été irréaliste de spéculer sur la dégradation de la zone euro. La BCE ferait tout ce qui était nécessaire pour le sauver; “Et croyez-moi, ce sera suffisant”, a ajouté Draghi.

Cependant, seule une minorité de non-experts se souviennent de la mesure annoncée concrètement par Draghi avec ce discours historique. la Transactions monétaires directes (Omt), c’est le nom de «l’arme finale» créée lors de cette crise de confiance dramatique, qui n’a jamais été utilisée depuis plus de sept ans. Mais ils restent dans l’arsenal de la BCE.

Comment se distinguent-ils de l’assouplissement quantitatif? Pour un aspect fondamental: ce n’est pas un plan d’achat de titres étendu à tous les pays membres de la zone euro (selon les proportions prédéfinies par la clé de capital), mais c’est un un soutien ciblé auquel un seul État peut accéderen faisant une demande.

Depuis que l’Italie est entrée dans l’urgence coronavirus les OMT sont-elles de retour dans le débat des observateurs économiques: la BCE serait-elle prête à les utiliser si l’Italie avait désespérément besoin de plus de ressources financières pour faire face à la crise provoquée par la pandémie? Jusqu’à présent, l’Italie n’a pas appelé à l’utilisation de cet outil, préférant exhorter les autres gouvernements à créer une dette européenne commune permettant aux pays fortement endettés de financer les dépenses d’urgence à des taux plus avantageux, ce que l’on appelle coronabond (quels sont-ils).

Cette ligne, à la lumière des conditions qui accompagneraient l’éventuelle activation de l’OMT, est parfaitement compréhensible. Voyons pourquoi en explorant les points forts de ce programme.

Omt, en quoi consiste le programme

Les OMT sont un plan d’achat de titres sur le marché secondaire, notamment d’obligations d’État, que la BCE peut attribuer aux pays membres de la zone euro faisant partie d’un “ajustement macroéconomique». Il convient donc de préciser immédiatement que les OMT sont nés pour faire face à une crise de confiance des marchés envers un seul pays, écrasée par le poids de ses déséquilibres.

En revanche, le contexte dans lequel les OMT ont été développés était précisément celui de la crise de 2011-12, dite crise de l’euro ou de la dette souveraine. Même si le scénario actuel est différent de celui d’alors, il ne peut être exclu qu’à un moment donné, la méfiance à l’égard de la soutenabilité de la dette italienne puisse à nouveau augmenter; ce qui pourrait conduire à une croissance insoutenable des taux d’intérêt.

Les titres qui seraient achetés dans le cadre du programme se concentrerait sur la dette à court terme, allant de 1 à 3 ans. Surtout, “il n’y a pas de limites quantitatives prédéfinies sur la taille de l’OMT“: Les achats peuvent potentiellement être illimités. Cet engagement sans restriction vise précisément à décourager les paris spéculatifs. Enfin, il convient de préciser sur ce point que les achats de titres liés à l’OMT sont entièrement stérilisés: cela signifie que l’intervention est compensée au bilan de la BCE afin de ne pas créer une nouvelle base monétaire. En termes plus simples, les OMT ne créent pas d’argent neuf, contrairement à Qe.

Omt: dans quelles conditions?

Les conditions auxquelles serait soumis le pays candidat au programme OMT expliquent en grande partie pourquoi cet instrument restera probablement un ratio extrême. “Une conditionnalité stricte et effective attachée à un programme du mécanisme européen de stabilité (MES) est une condition nécessaire pour les transactions monétaires”, explique clairement le communiqué de presse de la BCE de septembre 2012. Le gouvernement qui requiert l’OMT, par conséquent, il devrait convenir avec le Mes (ce qu’il est) d’un plan pour se remettre de ses déséquilibres qui, en fait, réduirait sa liberté de choix.

Il est important de souligner que il n’y a pas de messages prédéfinis: le programme de retour est évalué au cas par cas. Si, en Grèce, le plan s’est avéré très sévère, il n’est pas certain que, dans le contexte d’une crise due à une épidémie (dont les gouvernements ne sont pas responsables), les conditions soient plus douces. Cependant, un fait demeure: un accord avec les autres pays de la zone euro, qui siègent au conseil d’administration de Mes, devrait être trouvé. Dans le cas où les conditions ne seraient pas remplies le Le conseil des gouverneurs de la BCE serait responsable de la clôture du soutien, en cessant les achats de titres prévus dans le programme Omt.

Tant l’OMT que les euro-obligations (ou coronabonds) auraient pour résultat de réduire les coûts de financement des dépenses d’urgence, en particulier pour un pays très endetté comme l’Italie.

Dans le cas des OMT, cependant, le soutien serait lié et révocable sur la base des lignes directrices convenues en matière de politique économique.qui peut être en contraste frappant avec la volonté du gouvernement national.

Dans le cas des euro-obligationsau contraire, une dette garantie par tous les pays européens se créerait qui donnerait inévitablement un “repas gratuit” aux pays les plus endettés qui bénéficieraient conjointement de la solidité des budgets publics des pays les plus “vertueux” comme l’Allemagne et la Pays-Bas.