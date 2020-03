On avance le design de la future BMW X8, plus fidèle au nouveau SUV qui arrive en 2021

Avec pratiquement toute la gamme de modèles de combustion renouvelée, et la marque allemande axée sur le développement de nouvelles versions de mobilité durable, nous vous présentons aujourd’hui un aperçu du design de ce qui sera le SUV le plus luxueux de la gamme, le nouveau BMW X8. Attendu pour 2021, nous pouvons également vous donner quelques coups de pinceau de ce qu’il offrira.

Le nouvelle BMW X8 arrivera au second semestre 2021, débutant sa commercialisation dans les premiers mois de 2022. Pour l’instant, ce sera le modèle qui mettra la cerise sur l’offre du constructeur munichois et cette fois vraiment parce que, même s’il est vrai qu’avec le X7 la même chose a été dite, la vérité c’est que cet imposant modèle à sept places n’avait pas sa variante sportive correspondante.

Et c’est que les Munichois ne veulent pas laisser de série “dépareillée”, ce qui est respectable mais qui finit par devenir un cycle sans fin. Le modèle déjà a un feu vert de production, et a également le code de projet de G09, mais à ce jour aucune photo d’espionnage n’a été vue, une indication que BMW sauve avec zèle l’un des modèles les plus luxueux du marché.

L’imposante BMW X7 aura une variante plus sportive ci-dessus

La nouvelle BMW X8 ne suivra pas le même modèle de conception que le reste des VUS pairs. Pas comme le X4 ou X6, mais sa ligne de toit et sa surface latérale suivront davantage le style imprimé sur le X2, comme le soulignent nos sources et sur la base desquelles nous avons réalisé une nouvelle récréation, qu’ils ont baptisée “X2 à grande échelle”.

Phares pointus et nouvelle conception de paire de reins faisant ses débuts avec la nouvelle génération de la série 4, plus étroit et plus vertical s’étendant jusqu’au bord inférieur du pare-chocs, seront les caractéristiques de ce nouveau SUV sportif. A l’intérieur, il y aura deux rangées de sièges avec cinq sièges ou une distribution de 2 + 2 sièges. Deux fauteuils authentiques avec le meilleur revêtement en cuir et ample espace pour les jambes aux places arrière.

Chargé de technologie, l’éventail de la mécanique sera aussi court qu’exclusif, car ils sont tous basés sur l’expérience M Performance: la version d’accès sera hybride rechargeable, le M45e xDrive, et sera suivi par une option essence, le X8 M50i xDrive avec le puissant moteur huit cylindres en V et le biturbo de 4,4 litres, du X5 M actuel, entre autres modèles – et que ajoutera la technologie 48 volts.

