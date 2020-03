On avance le design de la Peugeot e-208 PSE, la voiture de sport électrique arrivera en 2021

Jean-Philippe Imparato, patron de Peugeot, a d’ores et déjà confirmé que la nouvelle Peugeot 208 aura une version sportive sous l’acronyme PSE. L’utilitaire de la marque León n’optera pas pour la GTI traditionnelle, réservée à son frère aîné. Nous anticipons les détails et le design qu’offrira le futur e-208 PSE.

Peugeot Sport Engineered C’est la nouvelle marque des Français de León pour ses versions plus sportives, abrégées en trois lettres: PSE. Mais attention, car ces acronymes ont une grande surprise, le groupe motopropulseur équipé ce ne sera pas exclusivement de la combustion, mais hybride ou électrique, selon le modèle de la gamme

La marque française veut donner un nouvel air aux versions plus sportives, réservant les initiales GTi exclusivement pour le futur 308. Mais l’esprit sportif, selon Peugeot, nous le verrons sous l’angle de la mobilité durable. En fait, l’un des premiers exemples est le nouveau 508 PSE qui arrivera à la fin de l’année. La salle comportera un puissant groupe motopropulseur hybride d’une puissance maximale supérieure à 360 ch.

Le design de la nouvelle Peugeot e-208 sera renforcé par de subtiles touches sportives dans la version PSE

La nouvelle 208 est le deuxième modèle qui aura son aspect sportif correspondant, développé par la nouvelle Peugeot Sport. Le prochain Mondial de l’Automobile de Paris, qui se tiendra en octobre 2020, accueillera un prototype très proche du modèle de production, et dont déjà On peut vous dire que ce sera électrique, avec la Peugeot e-208 PSE en tant que représentant.

Un modèle beaucoup plus spécial, dont nous avons profité pour faire avancer votre design dans un nouveau loisirs, reflétant certains des détails de différenciation de PSE. Par exemple, la grille avant comportera une touche de vert fluorescent, tout comme la garniture sur les prises d’air sous le pare-chocs, avec la couleur des étriers de frein

Les responsables de PSE travaillent sur un nouveau groupe motopropulseur qui donne à l’avenir électrique un caractère aussi sportif que celui de l’actuelle 208 GTi, qui passe par un nouveau moteur électrique plus puissant -il est question de 150 kW, soit une augmentation de 50 kW par rapport au modèle de base et qui atteindrait 204 ch- et une batterie de plus grande capacité, dirigeant l’énergie pour une plus grande autonomie ou accélération.

