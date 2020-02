OnBuy obtient 3 M £ pour financer des plans d’expansion ambitieux

OnBuy a indiqué avoir reçu “de nombreuses” offres d’investissement.

// OnBuy reçoit 3 millions de livres sterling de capital-risque après avoir finalisé un cycle d’investissement privé ce mois-ci

// Il utilisera cet investissement pour doubler ses effectifs et se lancer dans plus de 20 pays cette année

// OnBuy a été lancé en 2016 par Cas Paton

OnBuy a obtenu un investissement de 3 millions de livres sterling d’un important fonds de capital-risque basé à Londres pour l’aider à financer ses plans d’expansion ambitieux.

Le marché en ligne a déclaré qu’il prévoyait d’utiliser l’investissement de Fuel Ventures pour doubler ses effectifs et lancer dans plus de 20 pays cette année, notamment aux États-Unis, en Australie, au Canada et aux Émirats arabes unis.

OnBuy a déclaré avoir reçu «de nombreuses» offres et que le financement a été obtenu après la finalisation d’un cycle d’investissement privé au début du mois.

LIRE LA SUITE:

OnBuy a également déclaré que l’investissement sera utilisé pour générer de la croissance grâce à l’expansion à l’étranger, à une notoriété accrue de la marque et au développement de nouvelles solutions, intégrations et fonctionnalités sur la plateforme.

Le détaillant a été lancé en novembre 2016 par Cas Paton et a depuis lors associé plus de 3000 vendeurs sur le marché et propose plus de 21 millions de produits à huit millions de clients.

“Nous avons créé un marché qui place ses acheteurs et ses vendeurs au premier plan, et maintenant nous essayons d’amuser Amazon,” a déclaré Paton.

«Nous avons un modèle commercial extrêmement efficace, évolutif et durable, et le meilleur cadre technique pour le soutenir, c’est pourquoi nous avons atteint ce niveau de succès par rapport à certains de nos concurrents qui ont levé plus de 20 millions de livres sterling.

«OnBuy dispose d’algorithmes axés sur les résultats pour le marketing et la croissance, ce qui nous permet d’évoluer rapidement à moindre coût.

«Avec le soutien de Fuel Ventures, nous sommes dans la position la plus forte et la plus excitante que nous ayons jamais connue.

“Nous sommes ravis d’avoir obtenu cet investissement, et nous sommes impatients de créer une immense croissance révolutionnaire au cours des quatre prochaines années, notamment en renforçant notre équipe, en élargissant notre portée et en augmentant notre fidèle clientèle.”

Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter gratuite quotidienne de Retail Gazette