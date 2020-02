Open Banking, Intesa et Sella lancent des applications qui regroupent tous les comptes bancaires

Tous les comptes courants, même de différentes banques, peuvent être gérés par une seule application. La banque ouverte est également une réalité en Italie: Intesa Sanpaolo met désormais ses clients à disposition XME Banks, l’agrégateur financier qui vous permet de lier les comptes et les cartes de n’importe quelle banque au sein du site et leIntesa Sanpaolo Mobile APP.

Il ne sera plus nécessaire de passer d’une application à une autre, ou d’accéder à des sites Internet de différentes banques, pour consulter les soldes et mouvements de vos comptes courants ou cartes de crédit.

Avec les banques XME, les clients particuliers et particuliers d’Intesa Sanpaolo pourront gérer toutes leurs relations bancaires – même celles avec d’autres banques – en entrant simplement dans l’application mobile Intesa Sanpaolo ou dans les services bancaires à domicile du groupe, pour vérifier la disponibilité, contrôler la catégories de dépenses et gérer vos finances.

Un mouvement similaire vient de Banca Sella, qui dans un communiqué de presse a expliqué:

“Grâce au nouveau service d’agrégation de comptes, qui sera opérationnel dans les prochains jours, les clients de Banca Sella qui accèdent à leur compte courant à partir d’applications ou de services bancaires par Internet pourront consulter les informations relatives à tous les comptes qu’ils possèdent, y compris d’autres banques. En outre, sous peu, le nouveau service bancaire ouvert Banca Sella aura une nouvelle évolution et permettra d’effectuer des transactions telles que des virements de tous les comptes agrégés », annonce la banque dans une note.

Mais comment fonctionne le nouveau service?

Une fois que vous entrez votre compte bancaire – expliquez de Sella – via l’application ou services bancaires par Internet, pour agréger d’autres comptes, également d’autres banques, cliquez simplement sur l’élément de menu approprié.

De cette façon, il sera possible d’avoir un point d’accès unique à vos finances, en consultant le solde global ou des comptes individuels, la liste des mouvements et en divisant vos revenus et dépenses en catégories afin de mieux organiser votre gestion financière.

Les nouveaux services d’agrégation de comptes font partie de la transformation des établissements de crédit en banque ouverte. Transformation favorisée par la récente législation de Directive européenne Psd2.

.