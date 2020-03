Opera ajoute des options d’achat pour Apple Pay et la carte de débit cryptée

Le navigateur Opera s’est associé à la société de paiement électronique Wyre pour augmenter le pouvoir d’achat de crypto-monnaie du portefeuille intégré à l’application, a annoncé le 17 mars le développeur norvégien.

Dans un accord qui Il est principalement destiné aux acheteurs de crypto-monnaie mobile aux États-Unis., le partenariat Opera-Wyre apporte la fonctionnalité Apple Pay à iOS et l’intégration des cartes de débit à Android.

De cette façon, il permet aux utilisateurs de l’un ou l’autre système d’acheter jusqu’à 250 USD en bitcoin (BTC) ou en éther (ETH) par jour, pour des frais de 30 USD plus des frais de transaction de 2,9%, a-t-il expliqué. Charles Hamel, directeur d’opéra.

Ce n’est pas un plafond très élevé, a expliqué Hamel, mais il vise à plaire aux développeurs d’applications décentralisées (dApp) et aux utilisateurs quotidiens, pas aux investisseurs et aux spéculateurs qui cherchent à déplacer plus de 250 $ en crypto-monnaies par jour.

Étant donné que notre portefeuille basé sur un navigateur se concentre sur l’utilisation de crypto-monnaies sur le Web et l’utilisation de dApps, nous nous attendons à ce que la grande majorité des transactions n’atteignent pas cette limite.

Cela fait partie de la mission la plus importante et à long terme d’Opera: devenir le navigateur Web 3.0 par défaut.

Le navigateur a déjà fait de grands progrès vers cet objectif, en ajoutant la prise en charge de TRON, une version de bureau compatible avec Ethereum dApps, des couches de protection pour l’extraction de crypto-monnaie et une foule d’autres fonctionnalités intégrées de blockchain que seuls les autres principaux navigateurs proposent. via des extensions tierces. En ce sens, Opera supportait déjà les paiements bitcoin via son propre portefeuille.

Les rampes d’accès facilitent encore l’interaction de la communauté d’utilisateurs dApps d’Opera avec les projets de blockchain, selon Hamel, qui s’assure que le délai de règlement de la transaction est de 30 secondes, Wyre ayant la garde de toutes les crypto-monnaies vendues.

Opera avait déjà déployé ces fonctions en Scandinavie. Il prévoit d’introduire plus bientôt plus d’options de paiement par crypto-monnaie dans d’autres pays, selon le communiqué de presse.

Version traduite de l’article de Danny Nelson publiée sur CoinDesk.