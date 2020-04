Opportunités de croissance en période de coronavirus

Mais il ne faut pas perdre de vue que les crises représentent également une opportunité. Les marques qui proposent des produits ou services liés au bien-être, ainsi que les enseignes agiles pour approvisionner les consommateurs sont celles qui seront les plus fortes.

La contingence oblige à être agile. C’est un énorme défi opérationnel avec les protocoles de gestion des stocks, de distribution et de sécurité, mais nécessaire, car la fidélité des consommateurs aux marques sera de plus en plus remise en cause, car la présence du produit dans les différents canaux physiques et numériques sera plus difficile à rencontrer.

Comment y parvenir alors. L’économie chinoise l’a fait en diversifiant les modèles de vente au détail. Cela signifie que les entreprises mexicaines qui ont déjà développé une variété de modèles commerciaux auront un avantage concurrentiel pour être plus proches des consommateurs, même les plus «agnostiques».

Des partenariats avec des fournisseurs et des tiers permettront de réagir plus rapidement à la situation actuelle. La réactivité et l’agilité dans la reconstruction de la chaîne d’approvisionnement doivent être axées sur la fourniture de certitude et de sécurité face à un risque élevé de pénurie.

De même, les entreprises doivent profiter des efforts collectifs en temps de crise. Lancer des plans au profit de l’ensemble de la population. Le bien-être de la société et l’impact sur les communautés les plus proches devraient être au centre de toute initiative.

