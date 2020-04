Oren Greenberg, CMO à la demande pour les entreprises et les startups – Econsultancy

Au cours de la semaine dernière, nous avons demandé aux spécialistes du marketing quelles tendances ils observent dans leur entreprise et comment ils font face aux changements provoqués par le coronavirus.

Aujourd’hui, nous nous entretenons avec Oren Greenberg, directeur marketing à la demande et fondateur du cabinet de conseil en marketing de croissance Kurve.

Veuillez décrire votre travail: que faites-vous?

Je travaille comme CMO à la demande. Mes clients sont un mélange d’entreprises de premier plan et d’entreprises soutenues par du capital-risque. J’aide à créer des moteurs de marketing de croissance évolutifs et prévisibles sur B2C et B2B.

Quelles entreprises vous ont impressionné depuis l’épidémie?

New Balance a fait une excellente campagne «Hier, j’ai fait des chaussures. Faire des masques aujourd’hui ».

Burger King avec son CMO notoirement brillant et sa campagne “Whopper de la quarantine” apportant l’idée d’un festin à votre maison bien qu’il s’agisse d’une marchandise (je préfère aller à Hawksmoor qu’à BK ou McDonald’s personnellement). Uber Eats aide les restaurants indépendants, c’est super.

Quels changements apportez-vous pour aider votre marque à mieux comprendre comment les gens se sentent et vivent la pandémie?

Je n’ai pas le droit de parler en détail de ce que mes clients font en termes de changements apportés à leur marque. Mais mon conseil pour eux est d’aligner leur produit avec la situation de manière significative selon Uber Eats. L’une des startups dans lesquelles j’ai investi, Fatlama, par exemple, a aidé le NHS à construire un système pour aider son système de livraison. C’est un fluff marketing significatif et pas seulement superficiel.

Comment votre journée type a-t-elle été affectée à court terme par la pandémie?

La seule vraie différence dans ma vie de tous les jours est que je prends moins de café et que je me retrouve en face à face. Mais mes clients ont été touchés de diverses manières, certains plus intensément que d’autres, ce qui signifie qu’ils ont besoin de plus de soutien.

Je reçois généralement beaucoup plus de demandes de renseignements, environ 3 à 5 fois par semaine, et cela s’est calmé.

Quelles tendances avez-vous constatées ces dernières semaines dans votre secteur?

J’ai vu un mélange de tendances frapper différentes entreprises. Une baisse des dépenses publicitaires dans tous les domaines pour la majorité. Certains luttent davantage avec la complexité opérationnelle tandis que les jeunes entreprises la gèrent mieux. Il y a certainement une augmentation des entreprises de commerce électronique se concentrant sur les articles ménagers ainsi que sur les fournisseurs de formation en ligne et les fabricants de matériel.

Quels sont vos outils et techniques préférés pour vous aider à faire votre travail en ce moment?

Mes outils et techniques n’ont pas changé, je suis natif du numérique depuis 17 ans. Je suis un Asana & Slack Hog. J’apprécie vraiment parabola.io qui est un bon UX / UI pour le travail ETL pour la configuration de l’automatisation. Étant donné que ma journée est un mélange de stratégie (je suis un NED sur quelques petites entreprises) et de tactiques pour les grandes entreprises, j’essaie de rester précis en étant aussi pratique que possible.

Mon go-to pour la lecture est Econsultancy, Raconteur, Gartner, CMO d’Adobe, McKinsey et une myriade de blogs de marketing de croissance spécialisés.

Quels conseils donneriez-vous à un agent de commercialisation en ce moment?

Étant donné que les spécialistes du marketing 9/10 retardent les campagnes, la vérité est que fournir des conseils en ce moment est délicat. Si vous écoutez, disons, les conseils de Mark Ritson, qui sont judicieux, les spécialistes du marketing ont un CPM moins cher et une plus grande attention des gens pour pouvoir construire une marque en période de précarité.

Désormais, convaincre un FD / PDG de le faire si le produit de base est moins souhaitable et que le retour sur investissement n’est pas aligné sur l’objectif de l’année en fait une réalité impossible pour la plupart des entreprises. Sauf ceux qui prospèrent ou avec une vision et un coffre de guerre en argent lourd.

À quoi ressemble la planification et la stratégie à long terme de votre marque?

Je ne pense pas que la planification à long terme soit viable. La planification la plus proche de la multitude d’entreprises est la planification de scénarios tout en suivant de près pour s’adapter. De nombreuses entreprises sont dépassées par les complexités opérationnelles du moment et le contrôle des dommages – tout cela est très rapide et soudain, donc la planification à long terme n’est pas encore tout à fait à l’ordre du jour. Il entre dans la phase 3 de ce modèle simple:

Répondre – gérer la situation actuelle